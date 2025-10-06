Dólar acompanha exterior e sobe na abertura com mercado à espera de Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a segunda-feira em alta ante o real, acompanhando o avanço quase generalizado da moeda norte-americana no exterior, onde o euro e o iene são penalizados em meio às mudanças de seus primeiros-ministros.

No Brasil, investidores estarão atentos nesta manhã à participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento aberto à imprensa em São Paulo.

Às 9h04, o dólar à vista tinha alta de 0,15%, aos R$5,3427 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,03%, a R$5,3795.

No mesmo horário, no exterior, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas fortes -- subia 0,25%, a 98,364.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em leve queda de 0,10% no Brasil, aos R$5,3345.

(Por Fabrício de Castro)