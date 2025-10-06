Josias: 'Lula vai ter que mandar flores agradecendo por ato pró-anistia'

Os protestos bolsonaristas marcados para amanhã, em busca de anistia para Jair Bolsonaro, acabam favorecendo Lula e ampliam a dívida política da direita com o presidente, diz Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. Segundo o colunista do UOL, a direita segue acumulando erros estratégicos, com dificuldades de articulação e pautas de baixa adesão, enquanto Lula ganha força e estabilidade diante do Congresso e do eleitorado.

Não existe possibilidade dessa anistia. A dificuldade até agora de aprovar, de fazer andar o projeto alternativo, que a 'anistia envergonhada', a redução das penas, tá lá o Paulinho mendigando uma fresta na pauta pra tentar votar na quarta-feira. Essa manifestação vai aumentar a dívida do Lula com a direita, porque é impressionante, eles convocam uma manifestação em plena terça-feira, e sob o pretexto de estabelecer um contraponto com aquele ronco do asfalto portentoso contra a anistia. Essa manifestação evidentemente não vai alcançar essa mesma proporção.

Josias de Souza

Então, eles vão acrescentar mais um erro ao rol de equívocos que já vêm cometendo, e o Lula vai ficar devendo, o Lula vai ter que ou mandar flores agradecendo pelo pela gentileza da direita com ele, ou, sei lá, mandar erguer uma estátua em homenagem ao Eduardo Bolsonaro. É impressionante a sequência de sandices dos adversários que favorecem a trajetória do Lula. É impagável essa dívida do Lula com a direita nacional. Vem desde as tarifas do Trump, todas as idiossincrasias do Bolsonaro amarrando a direita aos seus movimentos, os filhos atacando o Carlos Bolsonaro, chamando os aliados do pai de ratos. O Eduardo Bolsonaro se engalfinhando com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto... Escangalhando nas redes sociais com o Tarcísio de Freitas... Realmente é uma sequência de equívocos que levam o Lula a ter uma dívida com a direita que eu não sei se ele vai conseguir pagar. E essa manifestação da terça-feira se insere nesse contexto de equívocos.

Josias de Souza

Para Josias, a manifestação marcada pela direita não deve ter o mesmo impacto dos atos da esquerda e dificilmente vai sensibilizar o Congresso a aprovar a anistia ampla.

Eles vão fazer uma manifestação que não terá o mesmo peso das manifestações que levaram a esquerda a quebrar o monopólio do asfalto que vinha sendo exercido pela direita, não vai ter o mesmo peso e não vai levar o Congresso Nacional a aprovar anistia. Isso não existe, isso já é uma carta fora do baralho. Então é mais um erro que se soma a esse rol de equívocos impressionante que vem sendo cometidos pela direita no Brasil.

Josias de Souza

