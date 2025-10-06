Topo

Notícias

Homem é preso com explosivos em rodoviária do Distrito Federal

Dinamites foram explodidas após atuação da PMDF perto da rodoviária de Planaltina - PMDF/Divulgação
Dinamites foram explodidas após atuação da PMDF perto da rodoviária de Planaltina Imagem: PMDF/Divulgação
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 13h55Atualizada em 06/10/2025 13h55

A Polícia Militar prendeu na manhã de hoje um homem de 33 anos com dois explosivos na Rodoviária de Planaltina, no Distrito Federal.

O que aconteceu

O esquadrão antibombas da PMDF enterrou os explosivos no solo para realizar a detonação com segurança. O homem responsável por deixar os explosivos na rodoviária foi preso em flagrante, após denúncias sobre um indivíduo em atitude suspeita, aparentando nervosismo e carregando uma sacola preta.

Ele pretendia vender os explosivos por R$ 800 após anunciá-los em um grupo no WhatsApp. Ao notar a presença da polícia, o suspeito deixou a sacola com o material cair e tentou se afastar, mas foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, o homem confessou o conteúdo da sacola durante a abordagem.

O local foi isolado pela Operação Petardo e ninguém ficou ferido. O suspeito, que já tem passagens por estelionato, ameaça e receptação, foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

Homem é preso com explosivos em rodoviária do Distrito Federal

Guerra em Gaza fragiliza economia israelense, gera fuga de talentos e isolamento internacional

Brasileiro da Flotilha faz greve de sede e recusou deportação, diz esposa

Trump diz que teve conversa "muito boa" com Lula

Lula disse a Trump que sanções contra ministros do STF não são justas, relata Alckmin

Trump diz que se encontrará com Lula 'tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos'

Equador expulsa jornalista espanhol que cobria protestos e alega 'ameaça'

Conversa com Trump foi melhor que esperávamos, diz Alckmin

'Vamos avançar para ganha-ganha', diz Alckmin após conversa de Lula e Trump

Unesco realiza reunião importante para nomear seu futuro líder