'Rubio liderar negociação de tarifas complica o Brasil', diz ex-embaixador

A escolha de Marco Rubio para liderar negociações entre Brasil e EUA tende a dificultar o diálogo, afirma Rubens Barbosa, ex-embaixador, no UOL News, do Canal UOL. Rubio é conhecido pelo perfil ideológico e por defender sanções duras a governos alinhados à esquerda, o que pode tornar as conversas mais tensas e menos flexíveis, em um momento em que o Brasil tenta negociar a redução de tarifas sobre carne e café.

A preocupação é que, em vez de designar o secretário do Tesouro ou o secretário de Comércio, ele designou o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é o mais ideológico de todos eles. Isso aí chama atenção. Normalmente, ele devia ter designado o secretário de Comércio para continuar essas conversações. Agora, eu acho que ele designou o Marco Rubio porque, como vocês sabem, a base jurídica para a imposição dessas tarifas a Lei de Emergência Econômica Americana, é administrada pelo Departamento de Estado, não pelo Departamento de Comércio. Talvez seja essa a tecnicidade da designação do Marco Rubio. Rubens Barbosa, ex-embaixador

A designação do Marco Rubio complica para a gente. Porque todas essas sanções que foram colocadas aqui saíram do Departamento de Estado. Vamos ver agora, depois dessa conversa, como é que o Departamento de Estado vai reagir.

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Londers e Washington

Segundo Barbosa, há indícios de que houve uma "forçação" política para as sanções serem aplicadas no Brasil.

A informação que eu tenho em relação a essas sanções é de que o Departamento do Tesouro não queria colocar essas sanções e foi o Departamento de Estado que forçou. O Departamento de Estado forçou a mão. Então, agora eu acho claro que eles vão receber instruções do presidente Trump. Como é tudo aprovado, por isso que eu insistia muito nesse contato direto entre os dois presidentes, porque está tudo na mão da Casa Branca. Agora, a Casa Branca vai receber as informações das conversas técnicas que vão ser feitas com o governo brasileiro e ele lá vai tomar a decisão. A mais importante para nós, do ponto de vista comercial, é a redução dessas tarifas, de 40% adicional para zero, para um número muito mais baixo, entendeu? Porque a gente já tem 25. A ideia é que desapareça esse 40% ou diminua ainda mais. Essa que é a negociação que o governo brasileiro deve estar fazendo.

Rubens Barbosa

