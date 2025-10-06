Depois do cativeiro em Gaza, refém israelense libertado não vê paz "em nossa geração"

Por Michal Itzhaki Yaakov

JERUSALÉM (Reuters) - Quando Tal Shoham caminha pelo Kibbutz Be'eri, no sul de Israel, onde ele e sua família foram sequestrados por militantes do Hamas em 7 de outubro de 2023, ele diz que parece um cemitério repleto dos horrores do ataque.

Apesar de se lembrar dos dias mais calmos antes do ataque, ele tem poucas expectativas de que a pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre Israel e o Hamas para que cheguem a um acordo proporcionará uma paz duradoura com os palestinos tão cedo, mesmo quando os negociadores se reúnem no Egito para conversações para pôr fim à guerra de dois anos em Gaza.

"Toda essa vizinhança que antes era tão pacífica e bonita, você sabe, está toda destruída. É como se as coisas ruins que eles fizeram aqui, que os terroristas fizeram aqui, estivessem cobrindo tudo aqui", disse Shoham.

Seus pensamentos para o futuro são definidos por sua experiência no cativeiro. Para ele, os sentimentos anti-Israel são tão profundos em Gaza e na região que excluem a possibilidade de coexistência em breve.

"Eu acreditava que a paz era algo que poderíamos alcançar. Mas depois que vi a magnitude do ódio com o qual eles cresceram e com o qual estão criando seus filhos, ficou realmente claro que, pelo menos em nossa geração, isso não será possível", disse ele.

HOMENS ARMADOS CAPTURARAM SHOHAM, SUA ESPOSA E SEUS DOIS FILHOS

Shoham passou 505 dias em cativeiro em Gaza, um período que ele relembra pela crueldade de seus captores do Hamas e pela resiliência de outros reféns israelenses que ainda estão presos pelos militantes palestinos. Ele foi libertado durante uma trégua em fevereiro.

Ele, sua esposa Adi e seus dois filhos foram capturados por homens armados no dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto.

Os militantes liderados pelo Hamas dominaram as defesas da fronteira e arrastaram ele e outros 250 reféns de volta para Gaza, em uma violência que abalou a imagem de Israel como uma potência militar invencível.

O ataque, no qual cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, também foram mortas, de acordo com os registros israelenses, desencadeou uma retaliação militar maciça que matou mais de 67.000 palestinos em Gaza, de acordo com as autoridades de saúde palestinas.

ANSIEDADE APESAR DAS VITÓRIAS MILITARES DE ISRAEL

Shoham passou os primeiros oito meses de seu cativeiro acima do solo. Mas em junho de 2024, ele e seus pares reféns Guy Gilboa-Dalal e Evyatar David foram levados disfarçados para a rua abaixo.

Ele disse que seus guardas os escoltaram por cerca de 15 minutos antes de vendá-los e levá-los a um túnel e depois a uma pequena câmara escura onde outro refém, Omer Wenkert, estava preso.

Ele disse que esperava ficar "nesta tumba, por toda a eternidade".

A cela deles tinha paredes de concreto, um chão de areia e uma porta de ferro. Quatro colchões estavam no chão, e havia um buraco servindo como vaso sanitário. O ar era denso. Eles tinham dificuldade para respirar, disse ele.

"Éramos tratados como animais. Quero dizer, nem mesmo os animais são mantidos em condições tão desumanas, mas foi assim que eles nos trataram", disse ele.

EX-REFÉM SE LEMBRA DE ESPANCAMENTOS E TORTURA PSICOLÓGICA

Seus guardas às vezes batiam nos quatro homens. Em outras ocasiões, eles os atormentavam dizendo-lhes que escolhessem qual deles seria iminentemente baleado, disse ele.

Gilboa-Dalal e David continuam reféns em Gaza. As imagens que o Hamas divulgou de um David emaciado em agosto causaram um choque generalizado em Israel e no exterior.

"E eu realmente temo por suas vidas. Você sabe, há 20 reféns vivos ainda em Gaza nas mãos desses animais", disse Shoham.

Tal foi o primeiro a ser levado pelos militantes em 7 de outubro de 2023. Ele foi arrastado pela janela de uma sala segura, conduzido pelo kibutz e colocado no porta-malas de um carro.

Foi somente depois de mais de um mês em cativeiro que ele soube que sua esposa e filhos haviam sobrevivido ao ataque, mas também foram sequestrados, juntamente com sua sogra, a tia de sua esposa e a filha dela. Seu sogro, Avshalom, foi morto.

A esposa e os filhos de Shoham foram libertados no primeiro acordo com o Hamas, no final de 2023. Ele foi libertado no segundo e último acordo, em fevereiro de 2025.

FILHO DE SHOHAM PERGUNTOU SE TODOS IRIAM MORRER

De pé na sala segura carbonizada de onde foi sequestrado, Shoham relembrou como seu filho, com 8 anos na época, perguntou se todos iriam morrer. Shoham estava concentrado na sobrevivência.

Um comandante do Hamas abriu fogo em uma janela à prova de balas com seu fuzil de assalto AK-47.

"Eu sabia que ele não poderia me ferir ainda, mas depois de algumas balas ele faria um buraco na janela e então precisaríamos nos render, porque seria o fim do jogo para nós", disse ele.

"Ele poderia jogar granadas lá dentro e colocar sua Kalashnikov nesse buraco e simplesmente atirar em todos nós."

Quando os militantes do Hamas o acompanharam por uma rua, ele viu dois corpos de pessoas que ele reconheceu e que haviam sido baleadas na cabeça, antes de ser levado para Gaza.