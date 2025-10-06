Topo

Notícias

Depois de Sinner, Zverev também se despede do Masters 1000 de Xangai

06/10/2025 11h49

No dia seguinte ao abandono do favorito Jannik Sinner, o Masters 1000 de Xangai ficou sem o segundo jogador mais bem ranqueado do torneio, o alemão Alexander Zverev (N.3), derrotado na terceira rodada pelo francês Arthur Rinderknech (N.54) nesta segunda-feira (6).

Rinderknech fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-2, em duas horas e 12 minutos.

Depois de quebrar o serviço do francês no terceiro game da partida, Zverev manteve a vantagem para vencer o primeiro set e parecia ter o jogo sob controle.

Mas tudo mudou no início da segunda parcial: o alemão teve problemas para encaixar seu saque e, depois de ceder uma quebra no quarto game, não conseguiu reagir e acabou eliminado.

Com a derrota de Zverev, apenas três jogadores do Top 10 no ranking da ATP continuam vivos no torneio: o sérvio Novak Djokovic (N.5), o australiano Alex de Minaur (N.7) e o italiano Lorenzo Musetti (N.9).

chc/hpa/mcd/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Caso Ruy Ferraz: Polícia prende mais um suspeito de atuar no assassinato

Suplente de Alexandre Frota responde a processo de peculato por empregar funcionária fantasma

Para IBA, exportação de algodão na safra 2024/25 vai depender do apetite chinês

Ipsos-Ipec: 64% dos brasileiros apoiam a COP30; 55% dizem estar 'nada informados'

Depois de Sinner, Zverev também se despede do Masters 1000 de Xangai

Gorjeta ainda é tabu no Japão, mesmo com alta do turismo

Sanções dos EUA não afetam contas de clientes do Banco do Brasil

Chuvas fortes provocam inundações e deslizamentos, matam dezenas de pessoas na Índia e no Nepal

Petrobras realiza 1ª importação de gás de Vaca Muerta da Argentina via gasoduto

Delegações do Hamas e Israel chegaram a Sharm el-Sheikh, Egito, para negociações sobre Gaza

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol