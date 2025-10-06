Topo

Delegações do Hamas e Israel chegaram a Sharm el-Sheikh, Egito, para negociações sobre Gaza

06/10/2025 11h20

As delegações do Hamas e de Israel chegaram à cidade egípcia de Sharm el-Sheikh nesta segunda-feira (6), informou uma fonte do aeroporto à AFP, antes das negociações para estabelecer um cessar-fogo em Gaza. 

As discussões, mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, visam finalizar os detalhes de uma proposta do presidente americano, Donald Trump, para garantir a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza e declarar uma trégua no território palestino.

