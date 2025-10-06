Déficit primário de 2025 passa de 0,51% para 0,50% do PIB, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 passou de 0,51% para 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB). Um mês antes, era de 0,52%. A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

A estimativa intermediária para o déficit primário do setor público em 2026 permaneceu de 0,60% do PIB, pela sétima semana consecutiva. O alvo do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.

Nominal

A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2025 seguiu de 8,50% do PIB, pela 4ª semana consecutiva. A mediana para o rombo nominal de 2026 passou de 8,45% para 8,40% do PIB. Quatro semanas antes, era de 8,40%.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2025 passou de 65,80% para 65,76%, depois de 17 semanas de estabilidade. A estimativa intermediária para 2026 passou de 70,09% para 70,08%. Quatro semanas atrás, estava em 70,08%.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.