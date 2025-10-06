Topo

Defesa Civil de SP emite alerta para temporais e quedas de temperatura

São Paulo

06/10/2025 20h49

Depois de dias de calor intenso, com direito a recorde de temperatura máxima na capital nesta segunda-feira, 6, o Estado de São Paulo deverá ser atingido por uma frente fria nesta semana, com a possibilidade de temporais, ventos fortes e até chuva de granizo em diferentes municípios paulistas.

Em comunicado publicado nesta segunda-feira, 6, a Defesa Civil do Estado informou sobre a chegada de uma frente fria nesta terça, 7, que deverá se estender até o final da semana, na sexta-feira, 10.

Conforme os modelos meteorológicos, há condições para temporais e acumulados elevados nesse período, especialmente nas seguintes áreas:

Grande São Paulo;

Baixada Santista;

Vale do Ribeira;

Vale do Paraíba;

Litoral Norte;

Serra da Mantiqueira;

Regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba.

Há também previsão de chuva em outras partes do Estado, como nas cidades de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Barretos. De acordo com a Defesa Civil, os acumulados nessas regiões "devem ser moderados, com maior intensidade entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10)".

O órgão orientou que as pessoas redobrem a atenção por conta da possibilidade de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. Outras recomendações, como manter-se afastado das janelas durante os temporais, não se abrigar sob árvores ou coberturas metálicas e evitar circular em áreas alagadas ou enfrentar enxurradas, também foram dadas pelo Estado.

"A população deve acompanhar os alertas emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos urbanos", informou o órgão.

Previsão para a capital

Na cidade de São Paulo, que registrou a maior máxima de 2025 na tarde desta segunda - 35,1°C no Mirante de Santana, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) -, a previsão para terça é de queda nas temperaturas.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a capital terá mínimas de 15°C no início da noite e máximas de 24°C ainda na madrugada. "Há potencial para chuva leve em pontos isolados e garoa ocasional", informou o centro.

O frio se acentuará ainda mais na quarta, 8, quando os termômetros devem registrar 14°C de mínima e 17°C de máxima. "O dia será marcado por céu encoberto, umidade elevada e chuva leve ou garoa ocasional. A sensação de frio persiste com os ventos que sopram do oceano para a Grande São Paulo", informou o CGE.

