De Maxsuila a Max Wender: casal batiza 11 filhos com nome 'Max' e viraliza

Maxson com os pais e os irmãos; todos os filhos do casal têm nomes que começam com "Max" - Arquivo pessoal
Camila Corsini
Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 05h30

Milton Rodrigues, 69, saiu de casa há 44 anos para registrar a primeira filha como Micilene. Ao chegar no cartório, e ouvir alguém falando o mesmo nome da primogênita, tomou uma decisão: dar a ela uma alcunha que ninguém mais teria. No caso, Maxsuila.

"Daí em diante foi na sequência, até chegar no Max Wender", conta Maxson Rodrigues, um dos filhos de Milton, ao UOL. Ele fez um vídeo apresentando a família e viralizou nas redes sociais. Todos os irmãos levam o prefixo Max no nome.

Ao todo, Milton e Josilene têm onze filhos: Maxsuila, 44; Maxsuilton, 41; Maxsuel; 39, Maxsuely, 37, Maxsuelton, 34, Maxsuima, 31, Maxsuênia, 30; Maxsilânia, 27; Maxwelma, 25; Maxson Milker; 24; e Max Wender, 22.

A família é de Assú, no interior do Rio Grande do Norte. "Desde sempre as pessoas ficam curiosas para saber como foi a ideia dos nomes. Onde passamos, as pessoas nos reconhecem como a 'família Max'", contra Maxson.

Ele é criador de conteúdo digital e resolveu gravar o vídeo no aniversário do pai, no dia 20 de setembro, aproveitando que uma das irmãs que mora na cidade vizinha estaria em Assú para a comemoração.

O legado, no entanto, parou nesta geração da família, segundo Maxson. "Por incrível que pareça, já são 20 netos e todos têm nomes considerados comuns", lamenta ele. "Nenhum dos irmãos seguiu a tradição."

Nas redes sociais, o vídeo de Maxson já soma mais de 8 milhões de reproduções. Nos comentários, os seguidores brincaram. "Faltou o Max Steel", em referência ao boneco da Mattel. "Essa família é o máximo", completou outro. "Meu nome é Max Sidney e não tenho nada a ver com essa família", finalizou um terceiro.

