Topo

Notícias

Dados sugerem risco de enfraquecimento do mercado de trabalho maior que o esperado, diz Fed

São Paulo, 06

06/10/2025 18h16

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou que, embora muitos indicadores econômicos sugiram que o mercado de trabalho esfriou neste ano, o "esfriamento" é consistente com o alívio da pressão sobre os preços e o retorno da inflação a 2% ao ano. Em discurso preparado para evento da CFA Society Kansas City, entretanto, ele pontuou que alguns dados recentes sugerem um risco crescente de que o mercado de trabalho possa se enfraquecer de forma mais substancial ou abrupta do que o esperado.

Schmid, que vota nas decisões de política monetária do Fed neste ano, argumentou que o atual nível de juros é "apenas modestamente restritivo" e defendeu que é "o lugar certo". "No geral, prevejo um efeito relativamente moderado das tarifas sobre a inflação, mas vejo isso como um sinal de que a política está adequadamente calibrada, e não como um sinal de que a taxa básica de juros deve ser reduzida agressivamente", explicou.

Segundo ele, a economia americana continua apresentando "um bom momento", com um consumo sólido e registrando aceleração no verão do hemisfério norte. O Fed, avalia, deve manter sua credibilidade em relação à inflação.

O presidente da distrital de Kansas City ainda mencionou que pretende continuar adotando uma abordagem baseada em dados para quaisquer ajustes adicionais na política monetária. Ele disse que espera que os dados governamentais que sustentam a tomada de decisão do Fed estejam disponíveis novamente em breve, mas durante a ausência dos números por conta do shutdown, monitorará "dados alternativos" do mercado de trabalho e de preços.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Suprema Corte dos EUA rejeita recurso de ex-cúmplice de Epstein

Pressionado pelo PP a deixar ministério, Fufuca reforça apoio a Lula no MA

Ausência por doença entre controladores de voo tem leve aumento desde paralisação nos EUA

Haddad relata clima franco e boa vontade dos dois lados em conversa entre Lula e Trump

Israel mata membro do Hezbollah e esposa em ataque no Líbano; veja vídeo

Quem é e o que pensa Marco Rubio, que esteve em ligação de Lula e Trump

Em conferência, jovens debatem propostas para levar à COP30

Exportações para os Estados Unidos caem 20,3% após tarifaço

Trump diz que pode vir ao Brasil e elogia Lula após ligação: 'Bom homem'

Bolsonaro deve conseguir prisão domiciliar no STF, mas pode não ser de imediato

LeBron James promete 'decisão das decisões' e alimenta rumores de aposentadoria