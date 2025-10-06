Dados sugerem risco de enfraquecimento do mercado de trabalho maior que o esperado, diz Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou que, embora muitos indicadores econômicos sugiram que o mercado de trabalho esfriou neste ano, o "esfriamento" é consistente com o alívio da pressão sobre os preços e o retorno da inflação a 2% ao ano. Em discurso preparado para evento da CFA Society Kansas City, entretanto, ele pontuou que alguns dados recentes sugerem um risco crescente de que o mercado de trabalho possa se enfraquecer de forma mais substancial ou abrupta do que o esperado.

Schmid, que vota nas decisões de política monetária do Fed neste ano, argumentou que o atual nível de juros é "apenas modestamente restritivo" e defendeu que é "o lugar certo". "No geral, prevejo um efeito relativamente moderado das tarifas sobre a inflação, mas vejo isso como um sinal de que a política está adequadamente calibrada, e não como um sinal de que a taxa básica de juros deve ser reduzida agressivamente", explicou.

Segundo ele, a economia americana continua apresentando "um bom momento", com um consumo sólido e registrando aceleração no verão do hemisfério norte. O Fed, avalia, deve manter sua credibilidade em relação à inflação.

O presidente da distrital de Kansas City ainda mencionou que pretende continuar adotando uma abordagem baseada em dados para quaisquer ajustes adicionais na política monetária. Ele disse que espera que os dados governamentais que sustentam a tomada de decisão do Fed estejam disponíveis novamente em breve, mas durante a ausência dos números por conta do shutdown, monitorará "dados alternativos" do mercado de trabalho e de preços.