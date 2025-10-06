Cruz Vermelha está pronta para atuar como intermediária para trazer reféns israelenses e detentos palestinos para casa

BERLIM (Reuters) - O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse nesta segunda-feira que está pronto para agir como um intermediário humanitário neutro para ajudar a trazer os reféns israelenses e os detidos palestinos de volta para suas famílias.

"Também estamos preparados para levar ajuda para Gaza e distribuí-la com segurança aos civis em necessidade desesperada", disse a presidente do CICV, Mirjana Spoljaric, em um comunicado.

(Reportagem de Friederike Heine)