Cruz Vermelha está pronta para atuar como intermediária para trazer reféns israelenses e detentos palestinos para casa

06/10/2025 09h32

BERLIM (Reuters) - O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse nesta segunda-feira que está pronto para agir como um intermediário humanitário neutro para ajudar a trazer os reféns israelenses e os detidos palestinos de volta para suas famílias.

"Também estamos preparados para levar ajuda para Gaza e distribuí-la com segurança aos civis em necessidade desesperada", disse a presidente do CICV, Mirjana Spoljaric, em um comunicado.

(Reportagem de Friederike Heine)

