Crítica dos grandes meios de comunicação nos EUA é nomeada para comandar a CBS News

A jornalista americana Bari Weiss, conhecida por suas críticas àquilo que considera o viés dos principais veículos progressistas, foi nomeada editora-chefe da CBS News, um dos pilares do jornalismo nos Estados Unidos, anunciou a empresa-mãe da emissora nesta segunda-feira (6).

A nomeação de Weiss, assim como a compra de seu veículo independente The Free Press, foi anunciada em um comunicado por David Ellison, diretor executivo da Paramount Skydance Corporation.

"Bari é uma defensora comprovada do jornalismo independente e baseado em princípios, e confio que seu espírito empreendedor e sua visão editorial revitalizarão a CBS News", afirmou Ellison, filho do fundador da Oracle e um dos homens mais ricos do mundo, Larry Ellison.

De acordo com a imprensa americana, a Skydance pagará 150 milhões de dólares (798 milhões de reais) pela The Free Press, fundada por Weiss após sua saída conturbada do New York Times em 2020. Desde então, o veículo conquistou mais de um milhão de assinantes na plataforma de newsletters Substack.

A jornalista, de 41 anos, deixou o New York Times após denunciar o que descreveu como um "ambiente intolerante" e alinhado a uma postura progressista dentro do jornal, um posicionamento que foi bem recebido por setores conservadores, que há anos acusam os grandes meios de tendenciosidade liberal.

Embora Weiss compartilhe com Donald Trump as críticas à imprensa tradicional, ela não está politicamente alinhada ao presidente dos Estados Unidos.

Declaradamente lésbica e defensora do direito ao aborto, Weiss mantém posições que a distanciam do movimento trumpista "Make America Great Again" (MAGA).

A imprensa crítica acompanhará de perto sua gestão à frente da CBS News, em um momento em que o presidente republicano pressiona para que os meios de comunicação reduzam as críticas ao seu governo.

A fusão entre a Paramount Global e a produtora Skydance foi aprovada pelo órgão regulador após a nova empresa se comprometer a garantir "uma diversidade de pontos de vista em todo o espectro político e ideológico", segundo o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Brendan Carr.

