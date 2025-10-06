Topo

Conversa com Trump foi melhor que esperávamos, diz Alckmin

06/10/2025 13h40

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira que a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano, Donald Trump, foi melhor que o governo brasileiro esperava.

Lula e Trump conversaram por telefone por cerca de 30 minutos nesta manhã.

Alckmin, que participou do contato, disse que ainda não há um novo encontro ou conversa marcados, mas que está muito otimista que terá novos passos para avançar.

Alckmin disse ainda que Lula defendeu que as punições a autoridades brasileiras são injustas e devem ser revistas, ao que Trump respondeu que tudo será analisado.

De acordo com o vice-presidente, apenas Trump estava na conversa do lado norte-americano, sem outros assessores ou secretários.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

