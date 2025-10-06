Reduz inflamações e protege fígado: benefícios do chá de folha de oliveira

O chá de folha de oliveira é feito a partir das folhas da Olea europaea, árvore cultivada na região do Mediterrâneo. A bebida possui sabor levemente amargo, que pode ser suavizado com mel ou limão.

Além do aroma e sabor característicos, o chá concentra diversos nutrientes importantes para a saúde. Entre eles estão polifenóis como a oleuropeína e o hidroxitirosol, flavonoides (luteolina, apigenina e rutina) e minerais como potássio, magnésio, fósforo e cálcio. Pequenas quantidades de fibras solúveis também estão presentes na bebida.

A seguir, veja benefícios do chá de folha de oliveira para a saúde e possíveis contraindicações.

1. Ajuda no controle da pressão arterial

A oleuropeína ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e reduzir a rigidez arterial. Por isso, favorece o controle da pressão. Além disso, tem uma ação levemente diurética, que auxilia na eliminação de líquidos e faz bem para quem deseja controlar a hipertensão.

2. É fonte de antioxidante

Os polifenóis do chá neutralizam radicais livres e reduzem o estresse oxidativo, um dos fatores que aceleram o envelhecimento celular e contribuem para doenças crônicas. O consumo regular da infusão fortalece a proteção natural do corpo contra danos celulares.

3. Controla o colesterol

O chá de folha de oliveira ajuda a manter os níveis de colesterol sob controle, principalmente o LDL, conhecido como colesterol "ruim". Seus antioxidantes impedem a oxidação dessas partículas, um processo que evita o acúmulo de placas nas artérias, fortalecendo a saúde do coração.

4. Controla a glicemia

A bebida potencializa o funcionamento do metabolismo das gorduras e ajuda a manter a glicose estável. A oleuropeína presente nas folhas melhora a sensibilidade à insulina e contribui para reduzir os picos de açúcar no sangue após as refeições.

5. Reduz inflamações

Os polifenóis da folha de oliveira reduzem a produção de substâncias pró-inflamatórias, como TNF-? e IL-6, que estão associadas à inflamação crônica de baixo grau. A redução contribui para proteger o coração e melhorar o equilíbrio metabólico.

6. Protege o fígado

O chá de folha de oliveira melhora a função hepática, reduzindo inflamação e danos causados pelo estresse oxidativo. Seus compostos bioativos contribuem para o processo natural de desintoxicação do fígado.

7. Faz bem para a digestão

A bebida também pode contribuir para o funcionamento do sistema digestivo. As fibras solúveis e os polifenóis presentes nas folhas regulam o trânsito intestinal e diminuem desconfortos digestivos, promovendo bem-estar após as refeições.

Quantidade recomendada

O consumo recomendado é de até duas xícaras diárias, de preferência antes do final da tarde, para não atrapalhar o sono, pois algumas pessoas podem sentir leve efeito estimulante.

Contraindicações

O chá não é recomendado para grávidas e lactantes, devido à falta de estudos sobre segurança. Pessoas que utilizam anticoagulantes ou anti-hipertensivos devem ter cautela, pois o efeito da bebida pode se somar ao medicamento. Além disso, alguns indivíduos podem sentir leve desconforto gastrointestinal.

Formas de consumo

Para preparar o chá, deve-se colocar uma colher de sopa de folhas secas em 200 ml de água quente, tomando cuidado para não ferver a água sobre as folhas. A infusão deve permanecer por cerca de 10 minutos antes de ser coada e consumida.

Fonte: Isolda Prado, nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de Nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).