Conselho da Arteris aprova emissão de R$600 mi em debêntures

(Reuters) - A Arteris disse nesta segunda-feira que o seu conselho de administração aprovou a realização da 18ª emissão de debêntures simples no valor inicial de R$600 milhões que serão utilizados, conforme ata de reunião.

De acordo com a companhia, a emissão será feita em duas séries e o valor poderá ser aumentado em até 25%.

Os recursos serão utilizados no pagamento de gastos de projeto pela controlada Autopista Litoral Sul, que é responsável pelo trecho entre Curitiba, no Paraná, e Palhoça, em Santa Catarina.

(Por Michael Susin em Barcelona)