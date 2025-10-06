Confiança dos investidores da zona do euro melhora mais do que o esperado em outubro

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro melhorou mais do que o esperado em outubro, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, uma vez que o sentimento econômico global melhorou apesar da paralisação do governo dos Estados Unidos desde 1º de outubro.

O índice Sentix para a zona do euro subiu para -5,4 em outubro, de -9,2 em setembro, superando a previsão de -8,5 feita por analistas consultados pela Reuters.

A pesquisa com 1.138 investidores, realizada de 2 a 4 de outubro, mostrou que a avaliação da situação atual melhorou para -16,0 em outubro, em comparação com -18,8 em setembro.

As expectativas econômicas para os próximos seis meses aumentaram com mais força, para 5,8 em outubro, de 0,8 em setembro.

A pesquisa constatou que as preocupações com a economia dos EUA, combinadas com as tendências de recessão na zona do euro, fizeram com que os investidores reagissem de forma um tanto pessimista no mês passado.

Até agora, o fato de os EUA estarem agora em uma paralisação causou pouca preocupação aos investidores, com os dados refletindo as expectativas de um fim rápido, segundo a pesquisa.

