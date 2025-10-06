Topo

Com dores no tornozelo, Mbappé não participa do treino da França

06/10/2025 10h07

O capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, não treinou nesta segunda-feira (6) devido a um "pequeno problema" no tornozelo direito, do qual poderá se recuperar durante o atual período de Data Fifa, de acordo com o técnico Didier Deschamps. 

Mbappé e o zagueiro Ibrahima Konaté, com dores na coxa direita, vão ficar afastados do grupo na terça-feira enquanto se recuperam, de acordo com a comissão técnica dos 'Bleus'. 

"Troquei algumas palavras com Kylian. Ele teve um pequeno problema, mas não é insuperável. Caso contrário, ele não teria vindo hoje. Vamos conversar com a equipe médica para avaliar a situação e depois ver como as coisas evoluem", anunciou Deschamps em entrevista coletiva no centro de treinamento de Clairefontaine. 

Os 'Bleus' estão se preparando para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Azerbaijão e Islândia.

Nesta segunda-feira, o atacante do Paris Saint-Germain Bradley Barcola se juntou à lista de desfalques, que já inclui Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Marcus Thuram. 

Barcola foi substituído por Florian Thauvin, campeão mundial de 2018 e que não joga pela França desde junho de 2019. 

Líder de seu grupo com duas vitórias em duas partidas, a bicampeã mundial (1998 e 2018) recebe o Azerbaijão na sexta-feira (às 15h45, horário de Brasília) no Parque dos Príncipes, em Paris, e viaja para enfrentar a Islândia na segunda-feira às 15h45 (horário de Brasília).

© Agence France-Presse

