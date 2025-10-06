Colapso do governo provoca maior queda das ações francesas em mais de um mês

Por Shashwat Chauhan e Amir Orusov e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias recuperaram suas perdas nesta segunda-feira depois que a queda desencadeada pela renúncia inesperada do primeiro-ministro francês, Sebastien Lecornu, foi compensada pelo avanço dos papéis de semicondutores, após o acordo de fornecimento de chips da AMD com a OpenAI.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou estável. O índice atingiu brevemente uma máxima recorde intradiário, depois de subir mais de 2,8% na semana passada.

As ações francesas caíram 1,4%, marcando sua maior queda em um dia desde agosto e interrompendo uma sequência de seis dias de ganhos depois que Lecornu renunciou abruptamente poucas horas depois de revelar seu novo gabinete.

Os rendimentos dos títulos franceses subiram, com a nota de 10 anos atingindo um pico de uma semana, enquanto o euro enfraqueceu.

Os investidores continuam cautelosos com a saúde fiscal da França, já que o país tem o maior déficit orçamentário da zona do euro - quase o dobro do limite de 3% da UE.

As ações francesas de luxo foram atingidas, com a LVMH, a EssilorLuxottica e a Hermès caindo mais de 2,3% cada.

Os bancos também sofreram o impacto, com o SocGen e o BNP Paribas caindo 3,2% e 4,2%, respectivamente.

A instabilidade política tem assolado a França desde a reeleição do presidente Emmanuel Macron em 2022, sem que nenhum partido tenha maioria parlamentar.

"A turbulência política na França não é nova. É apenas mais uma confirmação da fragilidade do sistema político na França e de como é difícil para eles manterem um governo", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Nos mercados europeus em geral, o setor de petróleo e gás ganhou 1,3%, acompanhando os preços mais altos do petróleo, depois que o aumento de produção planejado pela Opep+ para novembro foi mais modesto do que o esperado.

As empresas europeias de semicondutores subiram após o acordo de fornecimento de chips da AMD com a OpenAI. A BESI saltou 12,4%, enquanto a ASML subiu 2%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,13%, a 9.479,14 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX ficou estável, a 24.378,29 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,36%, a 7.971,78 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,26%, a 43.146,13 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,18%, a 15.556,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,78%, a 8.178,21 pontos.