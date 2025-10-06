Cidade de SP registra maior temperatura do ano; frente fria chega na terça

A cidade de São Paulo registrou a tarde mais quente do ano nesta segunda-feira, 6. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a máxima chegou a 34,4°. O valor superou o recorde do dia 17 de fevereiro, quando os termômetros marcaram 34,2°C.

A Defesa Civil Municipal decretou às 12h20 estado de atenção por baixa umidade do ar em toda a capital.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na terça-feira, 7, a temperatura já vai despencar, sendo esperada uma variação entre 16ºC e 22ºC na cidade de São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo o Inmet:

Terça-feira: entre 16ºC e 22ºC;

Quarta-feira: entre 12ºC e 16ºC;

Quinta-feira: entre 12ºC e 17ºC;

Sexta-feira: entre 12ºC e 18ºC.

Na capital paulista, a quantidade de nuvens aumenta entre o fim da tarde e a noite desta segunda e são esperadas rajadas de vento de até 50 Km/h. Entretanto, ainda não há expectativa de chuva.

Na terça, há possibilidade chuva leve em pontos isolados e garoa ocasional, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na quarta-feira, 8, a sensação de frio aumenta e há expectativa para mais precipitações na cidade de São Paulo.

Chegada de frente fria

A nova frente fria avança sobre o Estado de São Paulo durante a terça-feira, causando pancadas de chuva e queda de temperatura em todas as regiões do Estado paulista, segundo a Climatempo.

As chuvas mais intensas e frequentes são esperadas no extremo Sul e no litoral de São Paulo. "Nas outras áreas pelo interior paulista, a chuva não será tão abrangente, mesmo assim deve cair em áreas de todas as regiões", disse.

A previsão indica que, na quarta-feira, ainda deve chover de forma isolada em várias localidades do centro, norte e oeste do Estado.

No sul e leste do Estado, incluindo a Grande São Paulo e o litoral, a expectativa é de céu nublado e chuva frequente de quarta até a sexta-feira, 10.

Segunda quinzena de outubro

A expectativa é que as chuvas avancem de forma mais significativa para o interior do Brasil e ganhem intensidade até o fim do mês.

"Entre o Norte e o Nordeste do Brasil, o cenário é parecido com os dias anteriores: chuvas pontuais principalmente nos extremos, Roraima e áreas do Norte do Amazonas, Acre até Pará", estima Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok.

No fim de outubro, as chuvas migram para o interior do Nordeste do Brasil.

Ondas de calor durante a estação

Com relação à temperatura, a primavera é conhecida pelos extremos de máximas, especialmente nos Estados do Centro-Oeste.

"Neste ano, com a expectativa de chuvas irregulares ao longo da estação, podemos esperar eventos de temperaturas elevadas, porém, não duradouros", avalia Maria Clara.

No geral, a temperatura ficará entre a média e acima da média no Sul, no interior de São Paulo e de Minas Gerais, no Centro-Oeste, no Nordeste e na maior parte da região Norte.

Nos próximos meses, a umidade aumentará no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, evitando calor intenso nessas áreas.