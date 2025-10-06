Chuvas fortes provocam inundações e deslizamentos, matam dezenas de pessoas na Índia e no Nepal

(Reuters) - Inundações e deslizamentos de terra desencadeados por chuvas incessantes na região montanhosa de Darjeeling, no leste da Índia, e no vizinho Nepal, mataram mais de 70 pessoas depois de destruírem casas, estradas e pontes, segundo as autoridades.

No Nepal, o número de mortos em enchentes e deslizamentos de terra subiu para 50, com o distrito oriental de Ilam, na fronteira com a Índia, registrando 37 mortes, informou um porta-voz da Força Policial Armada.

Pelo menos 18 pessoas morreram em Darjeeling e várias pessoas ainda estavam desaparecidas na segunda-feira, com o início dos trabalhos de socorro e restauração, disseram autoridades do governo local no Estado indiano de Bengala Ocidental, alertando que o número de mortos provavelmente aumentaria à medida que os detalhes chegassem de áreas remotas.

"Duas pontes de ferro desabaram, várias estradas foram danificadas e inundadas, grandes extensões de terra... foram inundadas", disse Mamata Banerjee, ministra-chefe do Estado, em um post no X.

Os distritos de Darjeeling, Kalimpong, Jalpaiguri e Alipurduar, que abrigam plantações de chá, estavam entre os afetados, disse ela, acrescentando que um total de 23 mortes foram registradas no norte do Estado de Bengala Ocidental desde o fim de semana.

Mais chuvas são esperadas após as chuvas "extremamente fortes" do fim de semana em Darjeeling, disse H. R. Biswas, chefe regional do clima em Calcutá, capital do Estado.

O resort nas montanhas do Himalaia de Darjeeling, a principal cidade do distrito de Darjeeling, é famoso por seu chá e atrai turistas com vistas espetaculares do Monte Kanchenjunga, o terceiro pico mais alto do mundo. Banerjee pediu aos turistas que permanecessem no local até que fossem retirados em segurança.

O tráfego rodoviário foi interrompido quando parte de uma ponte de ferro sobre o rio Balason, que liga a cidade de Siliguri, nas planícies, à cidade montanhosa de Mirik, desmoronou com a chuva forte.

Uma grande quantidade de detritos espalhados pelas estradas, segundo um funcionário local de gerenciamento de desastres, impossibilitou que as equipes de resgate chegassem a muitos lugares na área remota.

