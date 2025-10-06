Landim: 'No plano conjunto de Valdermar e Ciro Nogueira, Caiado sobra'

O embate entre o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) expõe a disputa de protagonismo dentro da federação PP-União Brasil, analisa Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL. Segundo a colunista do UOL, as ambições de ambos colidem: enquanto Caiado tenta se firmar como nome nacional, Ciro articula nos bastidores para ser vice em uma chapa com o apoio do PL de Valdemar Costa Neto, deixando o rival sem espaço.

É um choque de ambições pessoais de dois homens públicos. E aí nós temos que prestar atenção onde eles se situam. Os dois estão dentro da mesma federação. Quando o PP, o partido de Ciro Nogueira, e União Brasil se juntaram, formaram essa grande federação, que é uma força política, uma enormidade de tamanho, as ambições políticas de Ciro Nogueira e de Ronaldo Caiado se chocaram.

Ronaldo Caiado quer ser o candidato à presidência da República do União Brasil, já tinha tido o aval do União Brasil para isso, mas agora ele quer ser o candidato à presidência da República da Federação PP e União Brasil. E Ciro Nogueira quer usar a Federação como um trampolim político para se tornar um candidato a vice. Essas duas ambições políticas, elas colidem, elas não confluem, elas não andam juntas.

Para Raquel, há articulação para que Ciro seja vice de Tarcísio de Freitas, em acordo com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Esse movimento enfraquece ainda mais as pretensões nacionais de Caiado.

E existe já toda uma costura política feita junto com o PL para Ciro Nogueira se tornar o candidato a vice de Tarcísio de Freitas. Inclusive, numa entrevista aqui no UOL, para Poder e Mercado, Valdemar da Costa Neto admitiu publicamente que Ciro Nogueira seria o candidato a vice ideal, caso o governador Tarcísio de Freitas seja um ungido de Jair Bolsonaro.

Qual que é essa costura? Tarcísio de Freitas iria para o PL de Valdemar da Costa Neto para se tornar o candidato de Bolsonaro. E a federação, que hoje tem muitos senadores, muitos deputados, escolheria Ciro Nogueira, que realmente tem muita dificuldade para se reeleger no Piauí, mas que é um arquiteto da política, que transita muito dentro do Congresso Nacional, como candidato a vice.

O cenário, segundo Raquel, é de indefinição sobre a candidatura do governador de São Paulo, mas a movimentação de Valdemar e Ciro tende a deixar Caiado sem destaque numa eventual chapa para 2026.

O que está por trás desse embate é exatamente isso, é pura e simplesmente a ambição pessoal desses dois homens políticos que colidem. Não dá para o Ciro Nogueira ser vice do Tarcísio e o Ronaldo Caiado ser candidato a presidente. Se o Tarcísio sair candidato a presidente, o Ronaldo Caiado vai ter que desistir das suas ambições. Nesse plano que Valdemar e Ciro Nogueira têm em conjunto, o Ronaldo Caiado sobra.

