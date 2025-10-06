Topo

Notícias

ChatGPT apresenta função para se conectar a aplicativos do dia a dia

06/10/2025 20h48

A empresa OpenAI, criadora do ChatGPT e líder em modelos de inteligência artificial, apresentou nesta segunda-feira (6) novas funções para interagir com outros aplicativos do dia a dia.

Na abertura do seu "dia dos desenvolvedores", a OpenAI lançou o Apps SDK, uma nova funcionalidade que permite ao ChatGPT se conectar com aplicativos de música, busca de imóveis, reservas de hotéis e voos, criação de imagens, entre outros.

Essa função ainda não está disponível na Europa.

Os primeiros parceiros ? como Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify e Zillow ? viram suas ações dispararem na Bolsa nesta segunda-feira.

Espera-se que empresas como Uber e AllTrails se unam ao ChatGPT ainda este ano.

O aplicativo agora permite que os usuários configurem, com conhecimentos básicos de informática, sua própria versão de um agente de IA. Ou seja, é possível criar um modelo semiautônomo capaz de realizar tarefas complexas por iniciativa própria: analisar dados, deduzir pesquisas complementares e construir programas para aproveitá-los ao máximo.

"É o melhor momento da história para ser um criador, nunca foi tão rápido passar da ideia ao produto", celebrou Sam Altman, diretor-geral da OpenAI, diante de uma multidão de desenvolvedores entusiasmados reunidos em San Francisco.

Altman anunciou que o ChatGPT superou 800 milhões de usuários semanais. Cinco milhões de empresas e instituições são assinantes profissionais pagantes, segundo a OpenAI.

A empresa também afirmou que o custo das consultas diminuiu 42% nos últimos 12 meses para os modelos de IA clássicos e 95% para os modelos avançados.

bl/ev/mvl/cjc/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'Se falsificarem Coca-Cola, vou me preocupar', diz Tarcísio sobre bebidas

Defesa Civil de SP emite alerta para temporais e quedas de temperatura

ChatGPT apresenta função para se conectar a aplicativos do dia a dia

México confirma novo caso de bicheira-do-Novo-Mundo na fronteira norte

EUA emite 20% menos vistos de estudante em relação ao ano passado

Colômbia concedeu 'incentivo perverso' a guerrilheiros para negociar, diz defensora de Direitos Humanos

Laudo aponta presença de metanol em bebidas apreendidas em duas distribuidoras em SP

Morre mulher internada após tomar drink com metanol, diz prefeitura de SBC

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 16 milhões; veja números sorteados

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 2,5 milhões; confira dezenas