Cervejaria japonesa Asahi reinicia produção após ataque cibernético

06/10/2025 11h06

TÓQUIO (Reuters) - A subsidiária de fabricação de cerveja do Asahi Group, Asahi Breweries, disse nesta segunda-feira que reiniciou a produção em suas seis fábricas de cerveja japonesas depois que as operações do grupo foram interrompidas por um ataque cibernético.

O Asahi Group suspendeu as operações, incluindo o processamento de pedidos, remessa e funções de call center no Japão, há uma semana, depois que um ataque cibernético causou uma interrupção no sistema.

A produção foi retomada nas seis fábricas em 2 de outubro, disse a Asahi Breweries em um comunicado, sem especificar quanto tempo mais levaria para retornar à capacidade total.

A empresa já reiniciou as remessas de sua popular cerveja Super Dry e planeja retomar as remessas de mais de uma dúzia de outros produtos em 15 de outubro, segundo o comunicado.

A interrupção fez com que restaurantes, bares e lojas no Japão ficassem sem cerveja e outras bebidas da Asahi.

A violação é a mais recente de uma série de ataques cibernéticos e de ransomware direcionados a empresas globais, incluindo a Jaguar Land Rover.

(Reportagem de Kentaro Okasaka)

