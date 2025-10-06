Topo

Centenas de alpinistas resgatados no Everest após forte nevasca na China

06/10/2025 09h23

Centenas de pessoas foram resgatadas no sopé do monte Everest devido à forte nevasca na China, que também causou a morte de um alpinista por hipotermia, informou a emissora estatal CCTV na noite de domingo (5). 

As autoridades resgataram cerca de 350 alpinistas em um vale no lado chinês do Everest, mas mais de 200 pessoas permaneceram presas em acampamentos em altitudes elevadas na montanha, informou a emissora. 

De acordo com a reportagem, as equipes de resgate conseguiram contatá-los e os pediram para se deslocarem a um ponto de encontro combinado. 

A AFP não conseguiu entrar em contato com as autoridades nessas áreas. 

Um alpinista contatado pela AFP compartilhou vídeos nas redes sociais de barracas naquela área quase completamente cobertas de neve e disse ter conseguido chegar a uma vila em segurança no domingo. 

A nevasca no planalto tibetano também causou estragos na província de Qinghai, ao norte da região do Tibete, onde um alpinista morreu devido à exposição ao frio, informou a CCTV, citando os serviços de segurança. 

Muitos outros alpinistas, que chegaram no final da semana passada, ficaram presos pelo mau tempo nesta área, a uma altitude de mais de 4.000 metros, em condições climáticas difíceis, acrescentou.

Cerca de 300 socorristas resgataram 137 pessoas, cujos "sinais vitais estão estáveis", informou a CCTV. As buscas por outros alpinistas continuam, embora a quantidade e as nacionalidades não tenham sido especificadas, acrescentou. 

Esta época do ano costuma ser marcada por um grande número de visitantes de férias no país.

© Agence France-Presse

