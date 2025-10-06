Sem dados de SP, ministério não atualiza casos de intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde não divulgou o número de casos confirmados de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas nesta tarde porque o estado de São Paulo não enviou seus números.

O que aconteceu

Um nova tentativa de divulgação será feita às 19h, com ou sem o estado, afirmou o ministro Alexandre Padilha. O ministério tem fechado os dados nacionais diariamente às 16h, após os envios pelos estados e compilados pelo Cievs (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

Até ontem, eram 16 casos confirmados e outros 209 suspeitos. Segundo Padilha, não houve aumento de casos confirmados nos outros 25 estados e no Distrito Federal, só de suspeitas — mas ele não divulgou.

"Tenho certeza absoluta de que o atraso em São Paulo não tem nenhuma conotação política", disse Padilha, à imprensa. "De manhã, eles participaram da sala de situação, informaram que não conseguiriam até 16h. Não conseguiram, seguimos aguardando."

"É possível que tenha novos casos confirmados de São Paulo", disse o ministro. Procurado, o governo de São Paulo ainda não respondeu ao UOL.

Dos casos confirmados, 14 foram registrados em São Paulo e os outros dois no Paraná. Entre casos suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 178 registros em análise.Padilha disse que pretende contar com ajuda de laboratórios públicos para agilizar a verificação no estado. O ministério já entrou em contato com a Unicamp (Universidade de Campinas) e com a Fiocruz para ajudarem a verificar se os casos suspeitos se confirmam ou não.

Os outros estados com casos suspeitos são: Distrito Federal (1), Goiás, (2), Mato Grosso do Sul (5), Mato Grosso (1), Pernambuco (10), Paraná (2), Rondônia (1), Piauí (2), Rio Grande do Sul (2), Rio de Janeiro (1), Paraíba (1) e o Ceará (3). A Bahia e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram descartados.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (7), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

Antídoto

A Anvisa anunciou liberou importação de 2.600 frascos de fomepizol, utilizado no tratamento contra a intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde comprará 2.500 frascos. Cem unidades serão doadas pelo fabricante. A importação ocorrerá por meio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Até o momento, não há pedido de registro do medicamento no Brasil, informou a agência.

Prazo para entrega dos frascos será negociado entre o ministério e o fabricante. O UOL entrou em contato com a pasta para mais informações sobre a importação.

Importação do produto sem registro é baseada em resolução de 2017. A Anvisa também lançou um edital para identificar fornecedores de fomepizol e disse que consultou os principais reguladores estrangeiros para verificar em quais países o medicamento está registrado. A agência publicou resolução para acelerar fabricação de etanol, também utilizado contra a intoxicação.

Distribuição para o estados

Ministério da Saúde informou ontem que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico aos estados que formalizaram pedido de reforço. Foram enviadas 580 ampolas: 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.

Antes, o ministro Alexandre Padilha anunciou que foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico. O governo quer distribuir a substância a Centros de Referência de Toxicologia espalhados pelo país.

Apesar de a Anvisa só ter liberado hoje, compra de fomepizol já foi feita pelo governo. Segundo Padilha, os frascos devem chegar na próxima semana.