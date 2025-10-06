Topo

Cármen Lúcia manda Lula e Alcolumbre explicarem mudanças na Ficha Limpa

Ministra Cármen Lúcia, do STF Imagem: Antonio Augusto/STF
06/10/2025 16h13

A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou hoje que o presidente Lula (PT) e o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), deem explicações sobre as mudanças na Lei da Ficha Limpa.

O que aconteceu

Prazo para responder é de cinco dias, ordenou a ministra. Além de Lula e Alcolumbre, a AGU (Advocacia-Geral da União) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) devem se manifestar em até três dias.

Determinação de Cármen Lúcia é no âmbito de uma ação do partido Rede Sustentabilidade. A sigla argumenta que o Senado promoveu "modificações substanciais" no conteúdo do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, "sob o pretexto de ajustes redacionais, sem que o texto tenha voltado para avaliação dos deputados.

Alterações teriam violado "frontalmente" o modelo bicameral entre Câmara e Senado. "As alterações, contudo, atingiram a substância da proposição, alterando critérios materiais de inelegibilidade e termos de contagem dos prazos, configurando emendas de mérito. A ausência de retorno do projeto à Casa iniciadora comprometeu a integridade do processo legislativo e violou frontalmente o modelo bicameral estabelecido pela Constituição da República", disse o partido.

Proposta do Senado, na prática, reduzia o período em que condenados ficam inelegíveis. Por ela, a contagem do prazo de inelegibilidade poderia começar a partir de quatro possibilidades: a data da renúncia ao cargo eletivo; da perda de mandato; da condenação por órgão colegiado (um tribunal de Justiça, por exemplo); ou da eleição na qual ocorreu prática abusiva.

No fim de setembro, Lula sancionou alterações dos parlamentares na Lei da Ficha Limpa, mas vetou trechos. Foram derrubados pontos que antecipariam o início da contagem do tempo para a inelegibilidade. Hoje, a inelegibilidade começa a valer quando termina o cumprimento da pena. O projeto unificava o período em oito anos a partir do início da pena, com limite de 12 anos para múltiplas condenações, mesmo em processos diferente

Foi vetado mais um dispositivo. Outra mudança vetada por Lula previa efeitos retroativos e imediatos da nova lei para fatos e condenações antigas ou processos já transitados em julgados.

O texto aprovado no Senado foi articulado para não beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Inelegível até 2030, ele foi condenado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pela prática de abuso de poder político, no caso dos ataques às urnas em encontro com embaixadores; e econômico, pelo uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 2022.

*Com informações do Estadão Conteúdo

