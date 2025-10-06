Sakamoto: Conversa de Lula com Trump mata sonho de 'monopólio' bolsonarista

A videoconferência entre Lula e Donald Trump abriu um novo canal de diálogo entre Brasil e Estados Unidos e enfraqueceu o discurso de exclusividade do bolsonarismo, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O contato direto foi visto como uma vitória política para Lula e mudou a dinâmica das relações bilaterais, agora mediadas pelo secretário de Estado Marco Rubio, figura considerada pouco flexível para negociações comerciais.

Esse é o principal gol que foi marcado hoje, exatamente com a abertura desse canal de diálogo. Aquele abraço entre eles durante a Assembleia Geral da ONU já havia quebrado o gelo. Agora abre-se um canal de comunicação e os dois presidentes finalmente conversam.

Já houve repercussão dessa conversa no mercado e o dólar melhora. Começa-se a ver um ambiente de um diálogo por uma resolução não conflituosa de toda essa crise. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressalta que a oposição perdeu o discurso de exclusividade no acesso à Casa Branca, reforçando a posição de Lula no cenário interno.

O que aconteceu hoje, na prática, foi mostrar ao Brasil que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que estão nos EUA traindo os interesses nacionais, não têm o monopólio do acesso à Casa Branca. E é isso o que eles estavam tentando vender já faz um bom tempo, que o Brasil não conseguiria conversar e nem nada. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O colunista vê o gesto de cordialidade e a troca de contatos entre Lula e Trump como um marco simbólico na relação entre os países.

Essa conversa estabelecida por videoconferência incluiu uma troca de respeitos e de afagos. É bom quando você vai a uma conversa e os dois saem com o telefone um do outro e trocam contatinhos

Teve uma postagem simpática do Trump dizendo que a conversa foi muito boa. Estabelece-se uma coisa diferente já, quebrando o gelo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, o novo canal de diálogo deixou o bolsonarismo em busca de novos argumentos para manter relevância política.

O interessante é que ficou, no meio de tudo isso, um gosto amargo na boca do bolsonarismo, que queria mostrar que somente eles tinham esse monopólio de acesso aos ouvidos e aos interesses do presidente dos EUA. E não, não têm. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O Palácio do Planalto está muito satisfeito com o resultado dessa primeira conversa. As fontes estão dizendo que a conversa foi fluida e aconteceu de maneira muito leve. Houve trocas de piadas entre os dois. Em um determinado momento, Lula disse ser uma pessoa que não guarda mágoas eque não tem inimigos. Trump o interrompeu e falou: 'eu sou diferente; eu tenho inimigos'. Foi uma conversa em tom muito ameno, apesar dos assuntos arestosos. Daniela Lima, colunista do UOL

Considerando ainda a necessidade de cautela e que se trata de uma distinção recente, as fontes com quem eu conversei da diplomacia brasileira que estão bem próximas dessa relação acreditam que aumentou a chance de o Lula realmente vir a Washington fazer essa visita ao Donald Trump no Salão Oval. Mariana Sanches, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: