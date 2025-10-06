Topo

Calendário do saque-aniversário do FGTS está disponível para consulta; veja

Aplicativo do FGTS Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
06/10/2025 05h30

O cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025 já foi divulgado pelo governo federal. A retirada segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que aqueles nascidos em janeiro, por exemplo, já podem acessar os valores disponíveis.

Calendário do saque-aniversário em 2025

  • Nascidos em janeiro: de 2/01 a 31/03
  • Fevereiro: de 3/02 a 30/04
  • Março: de 3/03 a 30/05
  • Abril: de 1º/04 a 30/06
  • Maio: de 2/05 a 31/07
  • Junho: de 2/06 a 29/08
  • Julho: de 1º/07 a 30/09
  • Agosto: de 1º/08 a 31/10
  • Setembro: de 1º/09 a 28/11
  • Outubro: de 1º/10 a 30/12
  • Novembro: de 3/11 a 30/01/2026
  • Dezembro: de 1º/12 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão. Ela permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo de sua conta do FGTS no mês em que faz aniversário. Porém, se for dispensado sem justa causa, só terá direito ao valor da multa rescisória, sem poder sacar o total da conta.

Na regra tradicional (saque-rescisão), em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador pode movimentar todo o saldo, além da multa de 40% paga pelo empregador.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do beneficiário e pode ser realizado em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A escolha por essa modalidade é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. Durante o processo, o trabalhador precisa indicar uma conta bancária para receber o valor. Conforme a Caixa, quando a solicitação é feita no mês de aniversário, o dinheiro fica disponível em até cinco dias úteis.

Também pelo aplicativo do FGTS é possível solicitar a volta ao modelo saque-rescisão, desde que não exista antecipação de valores contratada. Nesses casos, a alteração só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Quanto é possível sacar?

O valor do saque-aniversário é definido por faixas, aplicando-se um percentual (de 5% a 50%) sobre o total das contas vinculadas ao FGTS, acrescido de uma parcela extra, que varia de acordo com o saldo existente.

Tabela de alíquotas e parcelas adicionais:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900

