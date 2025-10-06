Calendário do INSS de outubro: veja datas de pagamento aqui
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. Os depósitos seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito após o traço), preservando o formato já adotado, que garante maior organização e previsibilidade.
O que aconteceu
Aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre os dias 27 de outubro e 7 de novembro. Já aqueles com renda acima do piso nacional receberão entre 1º e 7 de novembro.
Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem ao valor do piso, enquanto aproximadamente 12,3 milhões se destinam a segurados que recebem acima dele.
Para verificar a data exata do repasse, o beneficiário deve conferir o penúltimo número do benefício, desconsiderando o último dígito após o traço. A consulta detalhada pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.
Em caso de dúvidas, o atendimento também está disponível pelo telefone 135, que conta com suporte eletrônico todos os dias e serviço humano em horário comercial. Pelo aplicativo, é possível ainda consultar o extrato, atualizar dados e utilizar diversos serviços digitais.
Pagamentos de até um salário mínimo
- Final 1: 27/10
- Final 2: 28/10
- Final 3: 29/10
- Final 4: 30/10
- Final 5: 31/10
- Final 6: 03/11
- Final 7: 04/11
- Final 8: 05/11
- Final 9: 06/11
- Final 0: 07/11
Pagamentos acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 03/11
- Finais 2 e 7: 04/11
- Finais 3 e 8: 05/11
- Finais 4 e 9: 06/11
- Finais 5 e 0: 07/11