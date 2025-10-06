Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento aqui

Os repasses do Bolsa Família referentes a outubro já têm calendário definido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

A ordem dos pagamentos é estabelecida conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social), que aparece no cartão do titular.

Os depósitos costumam ser feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o cronograma é adiantado para que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Calendário de pagamentos em outubro

Final do NIS 1: 20/10

Final do NIS 2: 21/10

Final do NIS 3: 22/10

Final do NIS 4: 23/10

Final do NIS 5: 24/10

Final do NIS 6: 27/10

Final do NIS 7: 28/10

Final do NIS 8: 29/10

Final do NIS 9: 30/10

Final do NIS 0: 31/10

Próximos períodos de repasse

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por cada membro da família;

Benefício Complementar (BCO): complemento para assegurar o mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 para crianças de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, em vigor desde setembro.

Critérios para permanecer no programa

Para garantir a continuidade do auxílio, os beneficiários precisam cumprir exigências nas áreas de educação e saúde, como:

manter matrícula e presença escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;

monitorar crescimento e nutrição de crianças menores de 7 anos;

manter o calendário vacinal atualizado, conforme o Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas condições — como ausência escolar ou vacinas em atraso — pode resultar na suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental seguir todas as regras para evitar bloqueios nos pagamentos.