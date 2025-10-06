Topo

Caiado e Ciro Nogueira trocam farpas sobre candidato da direita à Presidência

06/10/2025

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), trocou farpas com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) neste domingo, 5, nas redes sociais. Em entrevista ao jornal O Globo, Ciro Nogueira disse que há duas candidaturas de direita "viáveis" para as eleições de 2026: as de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Ratinho Júnior (PSD), governadores de São Paulo e Paraná, respectivamente. Para o senador, as candidaturas são possíveis desde que eles recebam aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Caiado, que é pré-candidato ao Planalto, mas não foi citado pelo senador como opção competitiva, afirmou que Ciro Nogueira está "ansioso" em se colocar como candidato a vice na chapa de Tarcísio.

"Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle", afirmou Caiado no X (antigo Twitter), chamando o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro de "senador de inexpressiva presença nacional".

Ciro Nogueira rebateu o governador em publicação no X. "Me chamou a atenção a enormidade do tamanho (da postagem). Deve estar com o tempo livre. Eu não. Sobretudo para polêmicas vazias", disse o senador.

Procurados, Caiado não respondeu, enquanto Ciro Nogueira manteve as alegações da réplica ao governador.

Em entrevista ao Globo, o senador que Tarcísio e Ratinho são competitivos no pleito pela baixa rejeição, em comparação com a de Bolsonaro, e pelo potencial de crescimento, pois ainda são desconhecidos do eleitorado nacional. O senador avaliou que, para se viabilizarem, ambos precisariam de um aval de Jair Bolsonaro.

Tarcísio afirma que pretende concorrer à reeleição ao governo paulista, enquanto Ratinho Júnior despontou como opção da oposição a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

