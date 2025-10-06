Cabelo cai muito? 8 alimentos que fazem seus fios crescerem mais fortes

Um cabelo bonito começa no prato. Cada fio é formado por células ricas em queratina —uma proteína que precisa de nutrientes constantes para se regenerar e crescer. Quando faltam vitaminas, minerais ou proteínas na dieta, o corpo reage: os fios enfraquecem, quebram com facilidade e, em alguns casos, começam a cair. A boa notícia é que, comendo os alimentos certos, dá para nutrir o couro cabeludo de dentro para fora e estimular o crescimento natural dos cabelos.

A seguir, conheça os oito alimentos que mais fortalecem os fios, reduzem a queda e ajudam no crescimento capilar —com base no que a ciência já sabe sobre a nutrição dos cabelos.

1. Ovos

Eles são praticamente um suplemento natural. Ricos em proteínas, ferro, zinco e selênio, os ovos fornecem a matéria-prima essencial para a formação de novos fios. A proteína, especialmente, é crucial: os folículos capilares são feitos basicamente desse nutriente.

2. Leite

Além das proteínas, o leite entrega vitaminas A, B2, B6 e B12 e minerais como magnésio, potássio e cálcio -- este último essencial para evitar fios finos e quebradiços. Uma ingestão equilibrada ajuda a compensar deficiências nutricionais que podem causar queda capilar.

3. Espinafre

O vegetal verde-escuro é um verdadeiro tônico capilar. Seu alto teor de ferro melhora o transporte de oxigênio até as raízes, deixando os fios mais fortes. Ele também contém vitamina A, que estimula a produção de sebo -- o óleo natural que hidrata e protege o couro cabeludo.

4. Peixes

Salmão, atum e sardinha são fontes de ômega 3, proteínas e vitaminas do complexo B que ajudam na formação de novos fios e combatem a inflamação. O ômega 3, em especial, melhora a circulação no couro cabeludo e dá mais brilho ao cabelo.

5. Batata-doce

Rica em vitamina A e biotina, a batata-doce ajuda a manter a hidratação natural do couro cabeludo e estimula a regeneração das células capilares. É um carboidrato de qualidade que alimenta o cabelo --literalmente.

6. Feijão

A leguminosa é campeã em ferro e zinco, dois minerais fundamentais para a formação de queratina. Além de ajudar no crescimento dos fios, o feijão também evita a anemia, uma das causas mais comuns de queda capilar.

7. Carne vermelha (com moderação)

Cortes magros fornecem ferro e aminoácidos de qualidade que fortalecem os fios desde a raiz. O excesso, porém, pode gerar radicais livres que prejudicam pele e cabelo. O segredo é o equilíbrio -- comer o suficiente para repor nutrientes sem sobrecarregar o corpo.

8. Abacate

A fruta é rica em vitamina E e gorduras boas que combatem o estresse oxidativo, um dos vilões da queda de cabelo. Além de deixar os fios mais brilhantes, o abacate melhora a circulação do couro cabeludo, favorecendo o crescimento.

Imagem: Getty Images

E os suplementos?

Eles só funcionam quando há deficiência nutricional comprovada. Anemia por falta de ferro, deficiência de vitamina D ou de vitaminas do complexo B, e baixos níveis de zinco ou selênio podem provocar queda.

No entanto, o recomendado é que os suplementos sejam indicados por um especialista, após exames, e apenas para repor o que está em falta —nada de "alfabeto inteiro" de vitaminas sem necessidade.

Nem toda queda vem da alimentação

Quando o problema tem origem hormonal ou emocional, os suplementos não resolvem. Estresse, parto, menopausa, hipotireoidismo e a alopecia androgenética (a famosa calvície) exigem outros tipos de tratamento.

Por isso, antes de culpar a dieta, é essencial procurar um dermatologista para entender o que está acontecendo.

*Com informações de reportagem publicada em 14/06/2019 e 06/06/2022