Bruno Le Maire não é mais conselheiro da ASML, diz empresa

Por Nathan Vifflin

(Reuters) - O ex-ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, não é mais conselheiro da ASML, disse à Reuters um porta-voz da fabricante holandesa de equipamentos para chips nesta segunda-feira.

Le Maire, que estava prestes a se tornar ministro da Defesa no último governo francês, que entrou em colapso poucas horas depois de ser nomeado no domingo, foi nomeado conselheiro especial da diretoria executiva da ASML em 2024.

Durante seu tempo na empresa, Le Maire aconselhou seus executivos sobre investimentos para reforçar o ecossistema de chips da Europa. A ASML é a maior fabricante mundial de equipamentos usados por fabricantes de chips.

Em setembro, ela se tornou a maior acionista da startup francesa Mistral AI, investindo 1,3 bilhão de euros na rodada de captação de recursos de 1,7 bilhão de euros da empresa de IA.

A ASML se recusou a comentar se Le Maire poderia retornar após o colapso do novo gabinete.

(Reportagem de Nathan Vifflin em Gdansk)