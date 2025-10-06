Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi ganham Prêmio Nobel de Medicina por descobertas na área de imunologia

Por Johan Ahlander e Niklas Pollard e Ludwig Burger

ESTOCOLMO (Reuters) - Os cientistas norte-americanos Mary Brunkow e Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi ganharam nesta segunda-feira o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2025 por suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica, criando aberturas para possíveis novos tratamentos de doenças autoimunes e câncer.

O prêmio deste ano "está relacionado a como mantemos nosso sistema imunológico sob controle para que possamos combater todos os micróbios imagináveis e ainda evitar doenças autoimunes", disse Marie Wahren-Herlenius, professora de reumatologia do Instituto Karolinska.

Sakaguchi disse aos repórteres do lado de fora do laboratório de sua universidade que "sinto que é uma tremenda honra", informou a agência de notícias Kyodo.

Os vencedores de medicina são selecionados pela Assembleia do Nobel da Universidade de Medicina do Instituto Karolinska da Suécia e recebem um prêmio de 11 milhões de coroas suecas (US$1,2 milhão), além de uma medalha de ouro entregue pelo rei da Suécia.

Brunkow é gerente de programa sênior do Institute for Systems Biology em Seattle, enquanto Ramsdell é consultor científico da Sonoma Biotherapeutics, em San Francisco, e é um cofundador da entidade. Sakaguchi é professor da Universidade de Osaka, no Japão.

"Suas descobertas estabeleceram a base para um novo campo de pesquisa e estimularam o desenvolvimento de novos tratamentos, por exemplo, para câncer e doenças autoimunes", disse o órgão que concedeu o prêmio em um comunicado.

Os laureados identificaram as chamadas células T reguladoras, que atuam como guardas de segurança do sistema imunológico, impedindo que as células imunológicas ataquem nosso próprio corpo, acrescentou.

Depois de anunciar os ganhadores, Thomas Perlmann, do instituto, disse que só conseguiu dar a notícia a um dos três, contatando Sakaguchi por telefone em seu laboratório.

"Ele pareceu incrivelmente grato, disse que era uma honra fantástica e que estava bastante emocionado com a notícia", acrescentou Perlmann.

PRIMEIRO PRÊMIO NOBEL DA TEMPORADA

Os Prêmios Nobel foram estabelecidos pelo testamento de Alfred Nobel, o inventor sueco da dinamite e um rico empresário. Eles têm sido concedidos desde 1901 por contribuições extraordinárias em ciência, literatura e paz, com interrupções principalmente durante as guerras mundiais.

O prêmio de economia foi adicionado posteriormente e é financiado pelo banco central da Suécia, o Riksbank.

Os vencedores são selecionados por comitês de especialistas de várias instituições. Todos os prêmios são concedidos em Estocolmo, exceto o Prêmio da Paz, que é entregue em Oslo -- um possível legado da união política entre a Suécia e a Noruega durante a vida de Nobel.

Os ganhadores anteriores do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina incluem cientistas renomados, como Alexander Fleming, que dividiu o prêmio de 1945 pela descoberta da penicilina. Nos últimos anos, o prêmio reconheceu grandes avanços, incluindo aqueles que permitiram o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19.

O prêmio de Medicina do ano passado foi concedido aos cientistas norte-americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun pela descoberta do microRNA e seu papel fundamental na forma como os organismos multicelulares crescem e vivem, ajudando a explicar como as células se especializam em diferentes tipos.

A Medicina, de acordo com a tradição, dá início à temporada anual de anúncios de vencedores dos Prêmios Nobel, sem dúvida os prêmios de maior prestígio em ciência, literatura, paz e economia, e os demais serão anunciados nos próximos dias.

Mais de um século depois de sua criação, os Prêmios Nobel continuam imbuídos de tradição. Os prêmios culminam em cerimônias com a presença das famílias reais da Suécia e da Noruega, seguidas de banquetes luxuosos realizados em 10 de dezembro -- o aniversário da morte de Alfred Nobel.

(Reportagem de Niklas Pollard e Johan Ahlander, em Estocolmo; Reportagem adicional de Terje Solsvik, em Oslo, e Kiyoshi Takenaka, em Tóquio)