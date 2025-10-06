Topo

Notícias

Brumadinho: Crea cancela registro de 15 engenheiros envolvidos

06/10/2025 18h24

Para a Associação de Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão - Brumadinho (Avabrum) a sanção do Crea "tem caráter pedagógico ao sinalizar que práticas contrárias à ética não encontram espaço na engenharia."

Com a decisão do Crea, os engenheiros que tiveram os registros cancelados não podem mais exercer a profissão legalmente, não podem assinar Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e nem firmar qualquer contrato que exija registro ativo.

Responsabilidade técnica

Ainda na nota, o Crea-MG pondera que "a decisão não repara as perdas da tragédia, mas reafirma que a ética, a responsabilidade técnica e a segurança das pessoas estão acima de qualquer interesse."

O rompimento de barragem em Brumadinho é considerado o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas, 272 pessoas morreram.

Relembre

Doze milhões de metros cúbicos de rejeitos da barragem foram despejados na natureza e contaminaram o Rio Paraopeba. A lama tóxica, com metais pesados como ferro, manganês, chumbo e mercúrio, se estendeu por outras bacias hidrográficas, afetou a biodiversidade e comprometeu o consumo da água.

A mineradora Vale S.A. era a empresa que explorava a área é a responsável pela barragem. Procurada pela reportagem da Agência Brasil, a assessoria da companhia respondeu que "a Vale não tem comentários" sobre a suspensão dos registros.

Junto com a multinacional BHP Billiton, a Vale também é controladora da Samarco, mineradora responsável pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana (MG) em 2015, que matou 19 pessoas e causou a maior tragédia ambiental do Brasil.

 

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

México confirma novo caso de bicheira-do-Novo-Mundo na fronteira norte

EUA emite 20% menos vistos de estudante em relação ao ano passado

Colômbia concedeu 'incentivo perverso' a guerrilheiros para negociar, diz defensora de Direitos Humanos

Laudo aponta presença de metanol em bebidas apreendidas em duas distribuidoras em SP

Morre mulher internada após tomar drink com metanol, diz prefeitura de SBC

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 15,3 milhões; veja números sorteados

Com prêmio acumulado de R$ 1,7 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 26,5 milhões; veja números sorteados

Especialistas explicam sobre o tempo que os efeitos do metanol demoram para aparecer

Carlos Bolsonaro critica discurso de 'união da direita' e cita falta de apoio ao pai