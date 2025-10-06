Topo

Notícias

BRK Ambiental emite R$1,5 bi em debêntures para reduzir dívidas

06/10/2025 06h20

(Reuters) - A empresa de saneamento BRK Ambiental Participações disse na noite de sexta-feira que celebrou contrato para realizar emissão de debêntures no valor total de R$1,5 bilhão com prazo de cinco anos.

Conforme fato relevante, a companhia informou que os valores da sua 14ª emissão serão usados para o prepagamento de dívidas como parte de uma estratégia de "alongamento do perfil da dívida e redução do custo financeiro".

(Por Michael Susin em Barcelona, Editado por João Manuel Maurício em Gdansk)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Macron sob pressão: primeiro-ministro pede demissão e agrava crise política na França

Relatório do TCU aponta R$ 10,6 milhões de sobrepreço em obras em estradas

De Maxsuila a Max Wender: casal batiza 11 filhos com nome 'Max' e viraliza

Idosos e mais pobres são maioria em milícia de Maduro para combater os EUA

Formiga libera jato tóxico em presa e espalha crânios das rivais em ninho

Bullfrog: nova arma dos EUA neutraliza drones com IA e custa R$ 50 por tiro

MPs patinam no Congresso e só são votadas às vésperas de caducar

'Fiquei paraplégica no mesmo dia em que fui pedida em casamento'

Premiê da França renuncia horas após anunciar novo governo

Abstenção no Concurso Nacional Unificado 2025 cai para 42,8%, diz ministra

'Meu público é pobre', diz influenciadora ao explicar rifas ilegais