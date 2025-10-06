Brasileiros detidos por Israel serão deportados amanhã, diz flotilha

Os 13 brasileiros apreendidos por Israel na semana passada, enquanto tentavam chegar à Gaza para entregar ajuda humanitária, serão deportados nesta terça-feira.

O que aconteceu

Ativistas deixarão Israel com destino à Jordânia e, depois, retornarão ao Brasil. A informação foi publicada na página da Flotilha Global pela Palestina, entidade responsável pela ida dos brasileiros à Gaza, que disse ter sido comunicada pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv da deportação.

Embaixada brasileira em Amã, na Jordânia, já foi notificada e se prepara para receber os ativistas. Eles deverão chegar à Jordânia por volta das 12h no horário local, 6h da manhã no Brasil. Em seguida, passarão por avaliação médica antes de embarcarem de volta ao país.

Membros do Itamaraty vão monitorar a deportação dos brasileiros detidos por Israel até a chegada à Jordânia. Atualmente, os brasileiros estão detidos na prisão Ktzi'ot e deixarão o território israelense pela ponte Allenby.

Flotilha celebrou a deportação dos ativistas, mas criticou o que chamou de "limpeza étnica" feita por Israel em Gaza. "A liberdade dos nossos integrantes carrega um símbolo de resistência, mas também nos lembra que não há liberdade verdadeira enquanto o cerco persistir, o deslocamento forçado e a limpeza étnica em Gaza. É urgente que a comunidade internacional e os governantes acabem com a inércia e atuem de forma concreta para garantir a liberdade do povo palestino".

Também deverão ser retirados da prisão em Israel amanhã integrantes de delegações da Argentina, Colômbia, África do Sul e Nova Zelândia. O UOL entrou em contato com o Itamaraty para pedir mais detalhes da deportação dos brasileiros e aguarda retorno.

Entenda o caso

Flotilha Global Sumud ("resiliência" em árabe) zarpou em setembro de Barcelona levando a bordo ativistas e personalidades políticas. Os grupos viajaram em embarcações separadas e chegaram perto das águas do enclave no começo de outubro, após um mês de viagem.

Na quarta-feira (1º), a Marinha israelense começou a interceptar embarcações. Entre os ativistas detidos estavam representantes do Brasil, Argentina, México e Espanha. A ativista sueca Greta Thunberg, o brasileiro Thiago Ávila, a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau e Mandla Mandela, neto de Nelson Mandela, e a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) também estavam nas embarcações. Greta foi libertada nesta segunda-feira.

Fotilha afirma que tem intenção de transportar ajuda para o território palestino que, segundo a ONU, sofre com a fome extrema. No entanto, Israel impõe um bloqueio naval no entorno do território, onde há quase dois anos seu exército trava uma guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, iniciada após o ataque de 7 de outubro de 2023.

O ataque do grupo extremista em 7 de outubro de 2023 provocou a morte de 1.219 pessoas em Israel. A maioria das vítimas é composta por civis, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais.

A ofensiva israelense em represália matou pelo menos 66.225 pessoas na Faixa de Gaza, também civis na maioria. Os dados são do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.