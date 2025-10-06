Em greve de sede, brasileiro da Flotilha não assina deportação, diz esposa

Lara Souza, esposa do ativista e coordenador da Flotilha Global Sumud Thiago Ávila Brasil, afirmou que ele está fazendo greve de sede e que não assinou documentos de deportação. Thiago está detido em Israel junto a outros 13 brasileiros.

O que aconteceu

Thiago Ávila Brasil está fazendo greve de sede, afirmou sua esposa. Lara Souza disse ontem em entrevista à rede Al Jazeera que Thiago está fazendo greve de sede desde sábado. Segundo ela, ele afirmou que não vai beber água até que os outros membros da flotilha recebam remédios que precisam.

Thiago já estava em greve de fome. Desde a detenção, na quarta-feira (1), o ativista brasileiro já estava fazendo greve de fome como forma de protesto não-violento.

Brasileiro se recusou a assinar documento de deportação. Ainda de acordo com Lara, Thiago Ávila se recusou a assinar os papéis de deportação porque neles constava a informação de que ele cometeu um crime tentando entrar em Israel ilegalmente. "Ele não fez isso, ele foi sequestrado em águas internacionais", disse a esposa de Thiago.

Lara afirma que Thiago foi interrogado muitas vezes. De acordo com ela, todos os ativistas começaram a ser interrogados assim que foram detidos, antes mesmo de os advogados terem sido autorizados a vê-los. Ela não está em contato direto com o marido e recebe as informações pela advogada dele, que é parte do serviço jurídico Adalah. A defensora informou Lara de que Thiago foi interrogado mais vezes do que o normal, mas não sabe a justificativa.

Segundo uma fonte do Itamaraty, não há previsão de liberação. Diplomatas brasileiros realizaram hoje uma segunda visita aos cidadãos brasileiros detidos em Israel e estão trabalhando para sua liberação.

Não houve mudança em relação ao estado de saúde dos brasileiros. Na sexta-feira (3), os diplomatas que visitaram os detidos afirmaram que todos os brasileiros aparentavam estar em boas condições de saúde.

Thiago Ávila Brasil também estava na primeira flotilha. No primeiro semestre deste ano, a Flotilha da Liberdade tentou levar ajuda humanitária para Gaza e também foi interceptada por Israel.

A conduta do brasileiro é a mesma de quando foi detido em junho. Na ocasião, Thiago foi um dos membros da flotilha que se recusaram a assinar os documentos de deportação e também fez uma greve de fome.

Ao UOL, Thiago afirmou que experiência em Israel foi "inferno na Terra". Na ocasião ele relatou ter sofrido ameaças, condições insalubres e cela solitária.

Flotilha levava cerca de 500 ativistas, inclusive a sueca Greta Thunberg. Desses, 170 ativistas foram deportados hoje, mas nenhum era brasileiro.