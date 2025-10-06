Brasil tem superávit comercial acima do esperado em setembro e governo eleva projeção do saldo anual

BRASÍLIA (Reuters) - A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$2,990 bilhões em setembro, uma queda de 41,1% sobre o saldo apurado no mesmo mês do ano passado, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta segunda-feira.

O saldo, que sofreu o impacto da importação de uma plataforma de petróleo, veio acima de expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam superávit de US$2,650 bilhões para o mês.

As exportações brasileiras somaram US$30,531 bilhões no mês passado, uma alta de 7,2% em relação a setembro de 2024 e valor recorde para setembro, a despeito de uma queda de 20,3% das vendas para os EUA, em meio à cobrança de tarifas mais elevadas.

As importações, por outro lado, cresceram 17,7% no mesmo período, totalizando US$27,541 bilhões, maior valor para todos os meses da série do MDIC. O dado incluiu a importação, no valor de US$2,4 bilhões, da plataforma de petróleo P-78 pela Petrobras.

O MDIC revisou suas projeções para a balança comercial neste ano, aumentando sua previsão de saldo para um superávit de US$60,9 bilhões em 2025, o que representaria uma queda de 17,9% em relação ao superávit de US$74,2 bilhões de 2024. Em julho, o MDIC previa superávit de US$50,4 bilhões para este ano.

A projeção de exportações para o ano foi elevada para US$344,9 bilhões (de US$341,9 bilhões estimados antes) e a estimativa para as importações foi reduzida para US$284 bilhões (de US$291,5 bilhões).

Nos primeiros nove meses do ano, o saldo comercial foi de US$45,478 bilhões, uma queda de 22,5% em relação ao observado no mesmo período de 2024. No período, as exportações somaram US$257,792 bilhões (+1,1%), e as importações, US$212,314 bilhões (+8,2%).

(Por Victor Borges)