Bombardeios curdos deixam 2 mortos em Aleppo, informa TV estatal síria

Pelo menos um membro das forças de segurança da Síria e um civil morreram nesta segunda-feira (6) em bombardeios atribuídos a forças curdas contra a cidade de Aleppo, no norte do país, informou a televisão estatal.

As tensões aumentaram entre o governo sírio e a administração semiautônoma curda no norte e nordeste da Síria.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) informou separadamente que forças governamentais usaram drones explosivos contra os bairros de Sheikh Maqsoud e Ashrafieh.

Segundo o OSDH, as comunicações nos dois distritos foram cortadas e a área foi cercada por soldados.

Desde a queda do ex-presidente Bashar al Assad em dezembro passado, Aleppo está sob controle das novas autoridades islamistas da Síria. No entanto, os bairros de Sheikh Maqsoud e Ashrafieh permanecem ligados às Forças Democráticas da Síria (FDS), o exército da administração curda.

Citando uma fonte de segurança, o canal estatal de notícias informou que "um membro das forças locais de segurança morreu e outros três ficaram feridos em um ataque das FDS perto do distrito de Sheikh Maqsoud, em Aleppo".

A emissora também relatou a morte de um civil durante o bombardeio curdo.

"Dezenas de famílias" fugiram de Sheikh Maqsoud e Ashrafieh devido aos ataques das FDS com metralhadoras e morteiros na região, acrescentou o canal.

A agência oficial SANA informou que vários civis ficaram feridos e foram levados ao hospital.

As FDS negaram ter atacado as forças de segurança do governo e acusaram facções pró-governo de cercarem os bairros curdos em Aleppo e tentarem avançar "com tanques".

