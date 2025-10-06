Topo

Bolsas de NY fecham sem sinal único, com recordes de S&P 500 e Nasdaq por ânimo com IA

São Paulo

06/10/2025 17h33

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 6, sem direção única, com o renovado entusiasmo com inteligência artificial ajudando a levar S&P 500 e Nasdaq a fecharem em níveis recordes.

O índice Dow Jones caiu 0,14%, aos 46.694,97 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,36%, na máxima recorde de 6.740,28 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,71%, registrando 22.941,67 pontos, novo recorde de fechamento.

As ações da Advanced Micro Devices (AMD) saltaram 23,71% após um anúncio de colaboração com a OpenAI para a construção de data centers de IA alimentados por processadores da AMD.

Já UiPath, empresa de software de automação, subiu 12,56% após anunciar parcerias com gigantes do setor de IA como a OpenAI e a Nvidia.

Para a Capital Ecnomics, o boom nas ações de inteligência artificial ainda deve continuar. A expectativa é de que o mercado norte-americano avance no fim deste ano e também no próximo, assim como outros mercados carregados de ações de tecnologia, como a China, também ganhem.

Investidores continuam na expectativa por novos cortes de juros enquanto aguardam o posicionamento de dirigentes do Fed ao longo da semana e da publicação da ata da última reunião.

O shutdown, no sexto dia e ainda sem perspectiva de acabar, de acordo com a imprensa norte-americana, também permanece no radar.

Os papéis da Comérica saltaram 13,68% após ser comprada pela Fifith Third Bancorp em um acordo de cerca de US$ 10,9 bilhões. Já Palantir Technologies subiu 3,73%, recuperando parte das perdas de 7,5% registradas na sexta após relatos de que a empresa de IA para uso militar teve falhas de segurança em sua plataforma de comunicação.

*Com informações de Dow Jones Newswires

