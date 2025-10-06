Bolsas da Europa: Paris lidera perdas após França perder mais um primeiro-ministro

Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/10/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta segunda-feira, com a de Paris liderando as perdas após o primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, renunciar ao cargo, reavivando a crise política na segunda maior economia da zona do euro.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,19%, a 569,39 pontos.

Lecornu anunciou sua renúncia, que foi aceita pelo presidente Emmanuel Macron, apenas um dia após nomear seu governo, em meio a um impasse sobre seu planos orçamentários. Em menos de dois anos, Lecornu é o quarto premiê francês a deixar o cargo.

"A renúncia de mais um primeiro-ministro francês reforça como o Parlamento fragmentado está tornando quase impossível a aprovação de um orçamento que reduza o déficit fiscal", diz o vice-economista-chefe para zona do euro da Capital Economics, Jack Allen-Reynolds, em nota a clientes.

Às 6h43 (de Brasília), o índice acionário francês CAC 40 tinha queda de 1,49%, com os gigantes bancários BNP Paribas, Crédit Agricole e Société Générale amargando perdas de mais de 4% a quase 6%.

No âmbito macroeconômico, as vendas no varejo da zona do euro tiveram leve alta mensal de 0,1% em agosto, surpreendendo analistas que previam retração no período.

Fora da Europa, investidores seguem atentos à paralisação do governo Trump, que entrou hoje em seu sexto dia e impediu a divulgação de uma série de dados econômicos dos EUA, incluindo o relatório de emprego conhecido como payroll, que é fundamental para a trajetória dos juros básicos americanos.

Em outras partes da Europa, também às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,16%, enquanto a de Frankfurt se mantinha estável, em um pregão volátil, a de Milão recuava 0,30% e a de Madri cedia 0,05%. A de Lisboa, por sua vez, avançava 0,39%.

