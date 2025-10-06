Topo

Bolsas da Europa fecham sem sinal único; Paris cai mais de 1% após reúncia de premiê da França

São Paulo

06/10/2025 13h15

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta segunda-feira, 6, e a bolsa de Paris teve forte baixa, após inesperada renúncia do primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu. Ainda que o setor bancário tenha pesado, as ações de fabricantes de chips avançaram após a Advanced Micro Devices (AMD) e a OpenAI anunciarem parceria para construção de data centers.

Em Londres, o FTSE 100 teve em queda de 0,10%, a 9.481,77 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,07%, nos 24.396,23 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 1,28%, a 7.978,43 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 0,23%, a 43.159,08 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,28%, a 15.556,57 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,88%, a 8.186,05 pontos. As cotações são preliminares.

Lecornu renunciou menos de 24 horas após nomear seu governo e com menos de um mês no cargo, mergulhando a França em uma profunda crise política. Aliado fiel do presidente francês, Emmanuel Macron, ele disse que as condições não eram mais adequadas para ele permanecer no cargo, após falhar em construir um consenso.

Assim, gigantes bancários como o BNP Paribas (-3,22%) e Société Générale (-3,98%) amargaram perdas. Em Londres, o britânico Barclays cedeu 1,27% e, em Frankfurt, o alemão Commerzbank caiu 1,62%.

Paralelamente, o setor de semicondutores ganhou fôlego com os relatos de investimentos de gigantes de inteligência artificial nos EUA. A Stellantis subiu mais de 3% em Milão, a holandesa ASML avançou 2,16% e BE Semiconductor Industries ganhou quase 14% em Amsterdã. O subíndice de tecnologia do Stoxx 600 teve alta de 1,13%.

