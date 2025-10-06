Boeing e Airbus descartam possibilidade de novos projetos de jatos

Topo

PRAGA (Reuters) - Executivos de Boeing e Airbus atenuaram especulações sobre decisões iminentes das companhias sobre novas gerações de suas aeronaves mais vendidas, afirmando a um grande público de investidores que levará tempo para atingir o salto de desempenho necessário.

O Wall Street Journal publicou na última segunda-feira que a Boeing estava nos estágios iniciais de desenvolvimento de um sucessor do 737. Mas o chefe de marketing Darren Hulst disse à Sociedade Internacional de Comércio de Aeronaves de Transporte (ISTAT) que o lançamento está "um pouco distante", enquanto um executivo sênior da Airbus disse que "levará um pouco de tempo" para obter os ganhos de eficiência necessários para atrair o mercado.

Os executivos fizeram os comentários em ocasiões separadas durante um evento da ISTAT em Praga, nesta segunda-feira.

As duas principais fabricantes de aviões do mundo enfrentam uma demanda recorde por modelos de corredor único, como o Boeing 737 e o Airbus A320. Ambos foram desenvolvidos há décadas, mas foram renovados com novos motores em meados da década passada.

BOEING "NÃO ESTÁ PERTO DE LANÇAR" NOVO AVIÃO

A questão de quando a Boeing lançará um projeto totalmente novo é um dos principais dilemas enfrentados pelo setor aeroespacial, embora a maioria dos analistas concorde que é improvável um lançamento antes do final desta década.

No início deste ano, o presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg, reuniu-se com a Rolls-Royce para discutir um novo motor, de acordo com o WSJ.

"Nunca deixamos de analisar novas tecnologias, mas também não estamos perto de lançar um novo avião", disse Hulst, vice-presidente de marketing comercial da Boeing, na conferência ISTAT.

O lançamento de uma aeronave é o estágio em que um fabricante inicia o desenvolvimento de um produto específico e busca compradores para ele.

Em uma nota para a equipe na semana passada, Ortberg reiterou que qualquer novo avião dependerá do mercado, da tecnologia e da própria empresa estar pronta, informou a FlightGlobal.

A Boeing está sobrecarregada com uma dívida de cerca de US$50 bilhões após as consequências de uma série de problemas de segurança envolvendo seu modelo mais vendido, o 737 MAX.

Enquanto isso, a companhia tem quatro projetos aguardando certificação: duas variantes do MAX e o jato de passageiros maior 777-9, bem como o modelo de carga irmão, conhecidos coletivamente como 777X.

Hulst disse que a conclusão dos projetos pendentes é a principal prioridade antes de um novo modelo, mas não comentou sobre o prazo do 777X.

AIRBUS E EFICIÊNCIA

A Airbus, que está superando a Boeing em vendas, especialmente com as versões maiores da família de jatos A320, expressou interesse em uma nova tecnologia radical de motores.

François Collet, diretor de negócios e gerenciamento de ativos da Airbus, disse durante o evento da ISTAT que qualquer novo avião precisa proporcionar um salto de 25% a 30% na eficiência, algo que levará "um pouco de tempo" para ser obtido.

