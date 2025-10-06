Topo

Notícias

Balança comercial tem superávit de US$ 2,99 bilhões em setembro

Brasília

06/10/2025 16h07

Brasília, 6 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,99 bilhões em setembro de 2025, após saldo positivo de US$ 5,860 bilhões em agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 6, o valor foi alcançado com exportações de US$ 30,531 bilhões e importações de US$ 27,541 bilhões. O saldo de setembro de 2025 é 41,1% menor que o de setembro de 2024.Na última semana de setembro, o superávit foi de US$ 907 milhões, com vendas de US$ 2,941 bilhões e compras de US$ 2,034 bilhões.O resultado do último mês veio acima da mediana apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 2,850 bilhões em setembro. As projeções para esta leitura variavam de US$ 2,400 bilhões a US$ 4,80 bilhões.Em setembro, as exportações registraram alta de 7,2% na comparação com o mesmo mês de 2024, com crescimento de 18,0% em Agropecuária, que somou US$ 6,72 bilhões; crescimento de 9,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 6,61 bilhões; e, por fim, crescimento de 2,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,93 bilhões.As importações subiram 17,7% em setembro ante o mesmo mês do ano passado, com crescimento de 3,5% em Agropecuária, que somou US$ 48 milhões; queda de 26,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,14 bilhão; e, por fim, crescimento de 21,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 25,78 bilhões. Acumulado do anoNo ano, o saldo positivo é de US$ 45,478 bilhões. Nas exportações, comparado o valor de janeiro a setembro de 2025 (US$ 257,79 bilhões) com o do mesmo período de 2024 (US$ 255,01 bilhões) houve crescimento de 1,1%. Em relação às importações, houve crescimento de 8,2% entre o valor dos nove primeiros meses de 2025 (US$ 212,31 bilhões) na comparação com o mesmo período de 2024 (US$ 196,30 bilhões).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

USP defende professor detido por atirar chumbinho perto de sinagoga nos EUA

Secretaria da Saúde propõe incorporação da Furp ao Instituto Butantan

Cármen Lúcia manda Lula e Alcolumbre explicarem mudanças na Ficha Limpa

Balança comercial tem superávit de US$ 2,99 bilhões em setembro

Metanol, trem até Campinas e adesivo em placas: o que deu o que falar em SP

Grupo oferecia R$ 50 por sangue de gatos de rua no interior de SP

STF tem 4 votos para manter Moro como réu por calúnia contra Gilmar Mendes

EUA suspendem sanções contra ex-presidente do Paraguai Cartes

Bashar al-Assad foi hospitalizado em Moscou após envenenamento, diz ONG síria

Candidatos ligados a Lula e Bolsonaro têm disputa apertada pelo Senado por SP, mostra pesquisa

Illinois se torna mais recente campo de batalha jurídico sobre uso da Guarda Nacional por Trump