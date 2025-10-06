Balança comercial tem superávit de US$ 2,99 bilhões em setembro

Brasília, 6 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,99 bilhões em setembro de 2025, após saldo positivo de US$ 5,860 bilhões em agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 6, o valor foi alcançado com exportações de US$ 30,531 bilhões e importações de US$ 27,541 bilhões. O saldo de setembro de 2025 é 41,1% menor que o de setembro de 2024.Na última semana de setembro, o superávit foi de US$ 907 milhões, com vendas de US$ 2,941 bilhões e compras de US$ 2,034 bilhões.O resultado do último mês veio acima da mediana apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 2,850 bilhões em setembro. As projeções para esta leitura variavam de US$ 2,400 bilhões a US$ 4,80 bilhões.Em setembro, as exportações registraram alta de 7,2% na comparação com o mesmo mês de 2024, com crescimento de 18,0% em Agropecuária, que somou US$ 6,72 bilhões; crescimento de 9,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 6,61 bilhões; e, por fim, crescimento de 2,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,93 bilhões.As importações subiram 17,7% em setembro ante o mesmo mês do ano passado, com crescimento de 3,5% em Agropecuária, que somou US$ 48 milhões; queda de 26,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,14 bilhão; e, por fim, crescimento de 21,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 25,78 bilhões. Acumulado do anoNo ano, o saldo positivo é de US$ 45,478 bilhões. Nas exportações, comparado o valor de janeiro a setembro de 2025 (US$ 257,79 bilhões) com o do mesmo período de 2024 (US$ 255,01 bilhões) houve crescimento de 1,1%. Em relação às importações, houve crescimento de 8,2% entre o valor dos nove primeiros meses de 2025 (US$ 212,31 bilhões) na comparação com o mesmo período de 2024 (US$ 196,30 bilhões).