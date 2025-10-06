Autoridades de saúde dos EUA pedem separação das vacinas combinadas contra sarampo

Por Mariam Sunny e Julie Steenhuysen e Michael Erman

(Reuters) - Uma das principais autoridades de saúde dos EUA pediu nesta segunda-feira que a vacina combinada contra sarampo, caxumba e rubéola fosse desmembrada, atraindo uma rápida repreensão da fabricante de vacinas MSD, que disse que não há evidências científicas que mostrem qualquer benefício em fazer isso.

O CDC dos EUA, mais cedo nesta segunda-feira, retirou seu apoio amplo às vacinas contra a Covid-19, afirmando que elas devem ser administradas por meio de uma decisão compartilhada entre o paciente e um profissional de saúde, conforme as recomendações do painel consultivo de vacinas escolhido pessoalmente pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.

O diretor interino do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Jim O'Neill, em um post no X nesta segunda-feira, pediu aos fabricantes de vacinas que desenvolvessem três vacinas separadas para substituir a vacina tríplice viral.

Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca em 23 de setembro, o presidente Donald Trump deu conselhos médicos a mulheres grávidas e pais de crianças pequenas, dizendo-lhes repetidamente que as vacinas comuns não devem ser tomadas juntas ou tão cedo na vida de uma criança, e instando-os a não usar ou administrar Tylenol, contra o conselho das sociedades médicas.

Kennedy, um ativista de longa data contra as vacinas antes de assumir o cargo mais importante de saúde do país, tem associado as vacinas ao autismo e procurou reescrever as políticas de imunização do país. Ele demitiu todos os membros do conselho consultivo nacional de vacinas, formado por especialistas externos, e os substituiu por novos membros, muitos dos quais compartilhavam de suas opiniões. O comitê está revisando o calendário de vacinas infantis.

As causas do autismo não são claras. Mas nenhum estudo rigoroso encontrou ligações entre o autismo e as vacinas ou medicamentos, ou seus componentes. As taxas de vacinação têm diminuído à medida que as taxas de autismo aumentaram.

MSD E ESPECIALISTAS DEFENDEM VACINA TRÍPLICE VIRAL

A MSD disse que não há nenhuma evidência científica publicada que demonstre qualquer benefício em separar a vacina tríplice viral.

De acordo com o site da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês), atualmente não há vacinas de vírus único separadas para sarampo, caxumba ou rubéola licenciadas para uso nos Estados Unidos. Isso significa que os fabricantes podem precisar passar pelo processo de aprovação da FDA antes que alguma delas esteja disponível.

"O uso de componentes individuais de vacinas combinadas aumenta o número de injeções para o indivíduo e pode resultar em imunizações atrasadas ou perdidas", disse a MSD em um comunicado.

A dra. Rana Alissa, presidente da seção da Flórida da Academia norte-americana de Pediatria, disse que o objetivo de combinar as três doses da vacina tríplice viral não é apenas economizar visitas extras dos pais ao consultório médico.

"Estudos demonstraram que, quando as vacinas são aplicadas juntas, a resposta imunológica é muito melhor", disse ela. "É assim que você obtém imunidade vitalícia."

A GSK, que também fabrica uma vacina tríplice viral, não quis comentar. Um porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, onde O'Neill é vice-secretário, não estava imediatamente disponível para comentar.

O desmembramento da vacina tríplice viral "implicaria falsamente que há algo inseguro em aplicar as vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola ao mesmo tempo", disse o dr. Amesh Adalja, especialista em doenças infecciosas do Johns Hopkins Center for Health Security.

"Seria outro exemplo do governo federal atendendo ao movimento antivacina", acrescentou Adalja.

CDC ALTERA AS VISÕES SOBRE COVID

A nova recomendação do CDC sobre a vacina contra a Covid exige o envolvimento de um médico, mas mantém o acesso à vacina por meio do seguro de saúde.

Os cronogramas de imunização serão atualizados no site do CDC até terça-feira, informou a agência.

As recomendações vêm depois de uma reviravolta no CDC, incluindo a demissão de sua ex-diretora Susan Monarez, que havia resistido às mudanças na política de vacinas promovidas por Kennedy. Monarez disse que foi instruída a aprovar as recomendações do comitê sem analisar as evidências científicas.

O novo painel consultivo fez suas recomendações em uma reunião de dois dias em setembro, que destacou as profundas divisões sobre o futuro dos cronogramas de imunização dos EUA sob Kennedy.

A Academia norte-americana de Pediatria, um influente grupo médico dos EUA, já rompeu com a política federal e promoveu suas próprias recomendações de vacinas, sugerindo que todas as crianças pequenas sejam vacinadas contra a Covid-19.

Em agosto, a FDA liberou as vacinas atualizadas contra a Covid-19 para todas as pessoas acima de 65 anos, mas limitou sua aprovação para pessoas mais jovens àquelas com riscos à saúde.

As três vacinas contra a Covid aprovadas são fabricadas pela Pfizer com a parceira alemã BioNTech, Moderna e Novavax com a Sanofi.