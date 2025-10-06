Assembleia do GPA elege novo conselho de administração sem Iabrudi
SÃO PAULO (Reuters) - A assembleia de acionistas do GPA elegeu nesta segunda-feira uma nova composição do conselho de administração sem a presença do veterano Ronaldo Iabrudi, segundo ata da reunião divulgada pela companhia ao mercado.
O empresário André Coelho Diniz, da rede mineira de supermercados Coelho Diniz se manteve como membro independente.
O presidente-executivo, Marcelo Pimentel, também permaneceu como integrante do colegiado, que segue tendo nove membros, segundo ata.
(Por Alberto Alerigi Jr.)