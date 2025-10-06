Topo

Notícias

AMD e OpenAI fecham parceria para construir data center IA

São Paulo

06/10/2025 08h42

A Advanced Micro Devices (AMD) e a OpenAI anunciaram nesta segunda-feira, 6, que vão colaborar na construção de data centers de inteligência artificial (IA) alimentados por processadores da AMD, segundo comunicado divulgado. Após o anúncio, a ação da AMD saltava 24,15% no pré-mercado em Nova York, às 8h35 (de Brasília).

O acordo envolve o fornecimento de 6 gigawatts para alimentar a próxima infraestrutura de IA generativa da OpenAI com múltiplas gerações de GPUs AMD Instinct. A primeira entrega de 1 gigawatt será do modelo MI450, com início previsto para o segundo semestre de 2026.

Como parte dos termos, a AMD emitirá uma garantia de até 160 milhões de ações ordinárias, - o equivalente a cerca de 10% do total - para a OpenAI por US$ 0,01 a ação, conforme metas específicas sejam alcançadas. "A aquisição está ainda vinculada ao alcance de certos alvos de preço das ações da AMD e aos marcos técnicos e comerciais que a OpenAI deve alcançar para viabilizar as implantações da AMD em larga escala", afirma o comunicado.

Em nota, a AMD afirma que o acordo coloca ambas as companhias "na frente de um momento crucial para inteligência artificial", gerando ganhos mútuos e "permitindo avanços de larga escala" em todo o ecossistema IA.

As empresas não divulgaram o valor total do projeto, mas a AMD estima receber "dezenas de bilhões de dólares em receita" ao acelerar a construção de infraestrutura da OpenAI, além de trazer "mais valor para os acionistas" e ampliar lucros por ação.

