Padilha detalha plano da Saúde contra crise do metanol: 'Situação anormal'

O avanço dos casos de intoxicação por metanol exige articulação integrada entre governo federal, estados e municípios, afirma Alexandre Padilha, ministro da Saúde, no Alt Tabet, do Canal UOL.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, subiu para 16 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada. No total, há 225 registros, sendo que 209 seguem em investigação.

A gente registra todo ano, em torno de 20 casos de intoxicação por metanol, ao longo dos últimos 10 anos. Então, é uma situação anormal. Alexandre Padilha

De acordo com o ministro, o número elevado de casos iniciais concentrados em um estado e a identificação de ocorrências em outras regiões indicam que o problema pode ter dimensão nacional. Ele afirmou que, com a mobilização do Ministério e o alerta às autoridades de saúde, novas notificações devem surgir.

Para dar conta da demanda, Padilha conta que a pasta reforçou a orientação para que estados e municípios registrem imediatamente qualquer suspeita. Além disso, o ministro explica que profissionais de saúde receberam novas diretrizes para identificar e tratar rapidamente possíveis intoxicações.

"O Ministério já tinha um manual para os profissionais de saúde saberem como tratar uma situação como essa, da intoxicação do metanol. A gente publicou, inclusive, um destaque desse manual, como se fosse uma nota específica, para ficar mais fácil ainda para os profissionais saberem como é isso", conta Padilha.

O ministro também ressaltou que já há um antídoto disponível na rede pública: o etanol farmacêutico.

Existe já um antídoto no Brasil, que é o etanol farmacêutico. Não é o do combustível, nem o que você bebe nas outras bebidas, é uma concentração específica que é disponível. Então, a gente orienta como utilizar isso. Alexandre Padilha

Como alternativa, o governo acionou fabricantes do medicamento fomepizol, que não é comercializado no país, para autorizar a importação e criar um estoque emergencial. A previsão é que os antídotos estejam disponíveis até o final da próxima semana.

O ministro reforça que a Polícia Federal segue nas investigações da origem da contaminação, mas afirma que "a Polícia Federal não fecha nenhuma suspeita", destacando que o foco é rastrear a cadeia de distribuição e possíveis conexões interestaduais.

